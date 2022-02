La Federació va emetre un comunicat assenyalant que havia arribat a un acord per a la gestió de la pilota femenina i ara ha sigut la Fundació la que s’ha pronunciat al respecte.

L’entitat que gestiona el món professional assegura que «celebrem que la Federació estiga per la labor d’aprofundir en un acord, agraïm la intermediació de la Direcció General d’Esports i esperem que durant els pròxims dies s’acaben de concretar els detalls relatius a l’activitat de les pilotaris».

En la mateixa missiva s’apunta que «la Fundació sempre ha desitjat i treballat perquè s’arribara a un acord, sovint mantenint-se en un segon pla per la voluntat i responsabilitat de salvaguardar la imatge del nostre esport, però amb el convenciment d’estar actuant correctament i amb el suport de les autoritats competents per no entrar en la contradicció de generar dos realitats organitzatives respecte als campionats d’elit ja siguen masculins o femenins».

Un altre punt del comunicat assenyala que «és necessària una coordinació amb setmanes d’antelació per a dur a terme la planificació oportuna de les partides en els diferents trinquets de la modalitat de raspall, tasca que es duu a terme des de fa anys entre la Fundació i el col·lectiu de trinqueters».

I acaba dient que «és per això que cal treballar perquè en l’any 2023 es puga dur a terme un calendari esportiu on es compaginen les diferents competicions d’elit tant masculines com femenines amb ordre i coherència».