No podrà ser. Vercher i Ricardet no reeditaran el títol de la Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València. Ambdós pilotaris van alçar-se en el trofeu de l’anterior edició, juntament amb Canari, i enguany formaven part de l’equip representatiu de Xàbia, amb Sanchis al mig. La derrota d’ahir, al trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia, contra el combinat d’Oliva (Ian, Roberto i Marc) amb un resultat de 30 per 10, descarta als xabiencs en la lluita per accedir a les semifinals.

I és que el trio alacantí queda en sisé lloc amb sis unitats, mentre que els olivers tanquen els llocs classificatoris per a la següent ronda, és a dir, són quarts. Amb els dos punts aconseguits ahir, Ian i companyia queden amb onze. Tenint en compte que quedarien dues partides més en joc, el que es tradueix en quatre punts, el trio de Vercher ja no podria arribar al lloc que ocupen els de la Safor. Cal destacar que en Oliva, Roberto va substituir destacadament la baixa significativa de Brisca, formant un bloc amb Marc, per a protegir l’aparició de Ian al final. Escala i corda El trinquet de La Pobla de Vallbona acollirà hui (18.30 hores) l’enfrontament dels equips de Vila-real (Soro III, Javi i Hilari) i de Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor). Un duel entre dues formacions separades per una unitat al tauler de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda, ja que els castellonencs tenen set punts i són sisens, mentre que els alacantins són tercers amb vuit. LA PISSARRA Dilluns 28 de febrer | 18:30 Trinquet de La Pobla de Vallbona - Soro III, Javi i Hilari - Giner, Tomàs II i Hilari Dilluns 28 de febrer | 16:45 Trinquet de Xeraco - David i Rafa G. - Favarero i Momparle Dilluns 28 de febrer | 18:30 Trinquet de Xeraco - Moltó i Canari - Marrahí i Seve Dimarts 1 de març | 18:30 Trinquet d’Oliva - Ximo i Roberto - Salelles II i Bossio