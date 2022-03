Falten poques dades perquè la fase regular de les lligues professionals arriben a la fi. Les semifinals s’apropen i alguns equips ja tenen certificada la plaça. Les formacions de La Pobla de Vallbona (Puchol II; Santi i Carlos), en la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda, i les de Xeraco (Vicent, Canari i Murcianet) i El Genovés (Montaner, Tonet IV i Ibiza), en la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València, són les úniques que tenen garantida la lluita pel títol. Això deixa cinc llocs lliures per a set aspirants.

En raspall, Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet) està descartada de manera matemàtica. L’equip d’Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor), cinqué amb onze punts, és l’alternativa a Oliva (Ian, Brisca i Marc) i Barxeta (Moltó, Canari i José), els quals marxen per davant amb 13 i 12 unitats. Estes últimes s’enfrontaran en la data final.

Per l’altre costat, l’escala i corda compta amb dues jornades més per davant. Benidorm (Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno) ho té a tir, ja que només necessita puntuar o que el trio de Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet), cinqué amb vuit unitats, no ho faça. La diferència de puntuació entre ambdós combinats és el mateix que el queda en joc, quatre unitats.

Una cosa semblant passa amb la segona alternativa escaletera, el conjunt de Montserrat (Marc, Jesús i Guillermo), sisé amb set punts, amb el tercer i quart classificat, Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor) i Vila-real (Soro III, Javi i Hilari).