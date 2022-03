El Genovés va viure una vesprada intensa que va concloure amb la classificació d’Oliva (Ian, Brisca i Marc) per a les semifinals de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València. El 25-20 amb el que va finalitzar el lluminós contra la formació de Barxeta (Badenes, Canari i José) no soles va ser la certificació del passe a la següent ronda dels olivers, sinó que també dona esperances d’Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor).

I és que l’última jornada obria amb una partida clau perquè ambdós combinats assoliren la classificació, però el punt aconseguit pels barxetans no és suficient per a descansar a l’espera de la resta de resultats.

Per la seua part, Oliva necessitava només un punt i va obtenir dos, per a pujar a 15 unitats. Així, el trio de Ian van assolir-ho amb 20 per 10. El rest estava sent protagonista amb la seua treta, mentre que Marc i Brisca eren decisius al capdavant. Una vegada que Badenes i Canari van aparéixer, el protagonisme fins eixe moment de José, es va repartir i va permetre igualar a 20 i a 25. Cal recordar que Badenes va substituir al lesionat Moltó en el conjunt barxetà.

Per altre costat, Piles va acollir ahir la victòria de Rafa i Seve sobre Marrahí i Sergi (25-20) corresponent a la II Lliga2 de raspall.