L'intens cap de setmana de finals al Trinquet Eusebio de Sueca ha proclamat els huit campions de la 24 edició del Campionat Autonòmic d'escala i corda - Trofeu Aon Diputació de València. A la màxima categoria, Traverauto Riba-roja es coronà campió per primera vegada després d'imposar-se a Algímia d'Alfara per 60-40, en una partida emesa en directe a través d'À Punt Mèdia. La Pobla de Vallbona, Borbotó, Faura, el CPV Castelloner, Llíria i Vinalesa també alçaren la copa de campions a les distintes categories.

Primera

Per a Riba-roja i Algímia d'Alfara, últims finalistes de l'Autonòmic de galotxa trinquet Trofeu El Corte Inglés, la cita de Sueca suposava la segona ocasió de fer-se amb el campionat autonòmic d'escala i corda, després de ser finalistes al 2020 i el 2016 respectivament.

Sense un favorit clar, la partida es desenvolupà pel camí esperat: molta igualtat i equilibri a la canxa i al marcador. Al rest, dos jugadors contrastats i amb molt de braç: Mario Casades pels rojos i David Lostado pels blaus, encara ranquejant després de passar uns dies malalt. Al mig, dos clàssics amb capacitat de sobra per a tornar-les totes: Jesús Manuel i Juan Carlos 'Xato'. A la punta, un habitual com Santi en l'equip de Riba-roja i una variant d'Algímia, ja que la lesió de Rafa donà l'oportunitat a Fernando. Com a feridors, Toni i Luis.

En efecte, la igualtat es traduí en que cap dels dos equips agafara prou avantatge sobre el rival. Després d'apuntar-se cada equip el joc al bot, Riba-roja trencà des del rest i se'n va anar dos jocs per davant, però els d'Algímia prompte respongueren i començaren a manar a l'electrònic. Amb aquest equilibri se'n va arribar a l'equador, 30-30 i tot per decidir.

Va ser a partir d'eixe moment quan Riba-roja començà a mostrar-se més encertat i més coordinat. La maquinària roja ja estava a punt i els jocs caigueren al seu favor un rere altre mentre els blaus no podien oferir reacció. El primer títol de l'Aon per a Riba-roja no va tardar a ser realitat.

Segona A

La festa de la Pobla de Vallbona va ser llarga i intensa. Els equips Caixa Popular A i B vallbonencs oferiren una partida igualada que es resolgué per la mínima a favor dels primers. Iván, Raúl, Óscar A. i Manuel s'imposaren a Quique, Óscar M., Toni i Jose per 60-55.

Segona B

Borbotó es va fer amb el títol de Segona B en una de les finals amb major diferència a l'electrònic. L'equip de Vicent, Enrique i Juanjo s'apuntà el triomf contra Delifret-Magber Petrer B, format per Francisco, Alex i Jose Antonio, per 60-20.

Tercera A

Per 60-45 es va imposar Lairabas Invers Faura B al CPV Alzira. Tant l'equip de Martín, Joan i David com el d'Edu, Miravalles i Rubén tingueren opcions de fer-se amb el triomf, però els de les Valls estigueren més encertats en els moments claus i s'emportaren la copa.

Tercera B

En altra final d'infart, el CPV Castelloner s'emportà el triomf davant el CPV Albuixech. La partida, avantsala de la final de Primera, es resolgué amb un ajustat 60-55 per als de la Ribera Alta, que jugaren amb Vicente Jesús, Pepe i Carles, contra Marc, Vicente, Pepe, Álvaro i José Vicente pel conjunt d'Albuixech.

Quarta A

La Pobla de Vallbona també es va embutxacar el títol de Quarta A. L'equip C, integrat per Jordi, Carles i Salva, no donà opció a Alejandro, Raúl i Héctor, del CPV Pelayo D, i guanyaren 60-15.

Quarta B

En altra final igualada, Llíria va aconseguir el triomf per 60-50 contra Carcaixent. Miguel, Toni i Damián s'emportaren el títol contra Eric, Adrián i José.

Juvenils

Per últim, la final juvenil va tindre clar color roig de Vinalesa. Joan, Ulises i Xavi guanyaren per 60-20 contra els seus 'veïns' Hugo, Xavi i Pau.

Durant els tres dies de finals participaren en el lliurament de trofeus i medalles, juntament amb Celia Beltrán, regidora d'Esports de Sueca, i José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, Ernest Buralla i Robert Raga, alcaldes d'Algímia d'Alfara i de Riba-roja de Túria; Santiago Alandi i Javier García, regidors d'Esports d'Algímia d'Alfara i de Riba-roja; Mario Montal, president del CPV Algímia d'Alfara; José Luis Ramos, regidor de Medi Ambient de Riba-roja; Santi Navarro i Rafa Vidal, vicepresidents de la FPV; i la Festera Major i Fallera Major de Sueca, Alicia Falcó.

RESULTATS

Primera:

Traverauto Riba-roja 60

CPV Algímia d'Alfara 40

Segona A:

Caixa Popular Pobla Vallbona A 60

Caixa Popular Pobla Vallbona B 55

Segona B:

Delifret-Magber Petrer B 20

CPV Borbotó A 60

Tercera A:

CPV Alzira 45

Lairabas Invers. Faura B 60

Tercera B:

CPV Castelloner 60

CPV Albuixech 55

Quarta A:

CPV Pelayo D 15

Caixa Popular Pobla Vallbona C 60

Quarta B:

CPV Llíria B 60

CPV Carcaixent 50

Juvenils:

Elèctrica Vinalesa 60

Disid Alfara del Patriarca B 20