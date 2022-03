La XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda encara l’última jornada de la fase regular amb poques coses en joc. Només queda una plaça del quadre de semifinals per determinar i no serà hui a Guadassuar (18.30 hores). Les formacions de Benidorm (Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno) i de Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet) es veuen les cares sense la pressió de jugar-se el lloc en les eliminatòries. Els benidormers tenen garantida la seua continuïtat en la següent ronda, mentre que els de la Marina Alta van quedar descartats d’esta lluita en la data anterior. Això no obstant, els de la Marina Baixa si tenen alguna cosa a dir, ja que encara no tenen definida la posició final en la classificació.

No és el mateix quedar segon que quart al tauler. Una hipotètica segona o tercera plaça atorgaria a Genovés II i companyia un encreuament teòricament més còmode. En el cas de tancar els llocs d’accés a les ‘semis’, Benidorm jugaria contra el líder, el trio representatiu de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos), ja que tenen la primera posició assegurada. I és que els benidormers són actualment tercers amb dotze unitats, una menys que el segon classificat, Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor) i una menys que el quart, el trio de Vila-real (Soro III, Javi i Hilari). Per la seua part, el conjunt de Dénia queda en el sisé lloc amb vuit punts. Entrades La Fundació per la Pilota Valenciana, entitat gestora del món professional, va anunciar ahir que les entrades per a les finals de les lligues professionals, a ambdues modalitats, ja estan disponibles. A més de l’habitual venda a les taquilles dels trinquets on es jugarà pels títols, Xeraco en raspall i Pelayo en escala i corda, també es podran adquirir de manera virtual en la web de la Fundació.