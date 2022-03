José Daniel Sanjuán porta 12 anys al front de la Federació de Pilota Valenciana. El seu mandat arriba al final amb les pròximes eleccions. Ja ha anunciat que no es presentarà a la reelecció. Els anys als comandaments de la pilota valenciana donen per a parlar del passat i del present amb una primera presa de contacte amb ell. En aquesta entrevista parla de competicions i la seua evolució, de finançament i de com subsisteix una entitat de serveis com la Federació. No evita el tema més candent, com les relacions amb la Fundació de Pilota Valenciana i l’impuls de la pilota femenina.

En l’actualitat hi ha molts campionats, trofeus, i fins i tot un gran nombre de categories de cada prova, i la pregunta és evident: Com estava i com està la Federació?

El número d’equips ha pujat uns 420 equips aproximadament respecte als últims 12 anys, des del 2010, que hi havia 1.023, i ara 1.441. Això és degut que per les dones hi haurà un centenar d’equips més, i la resta són les evolucions de modalitats noves com One Wall, que ara tindrà uns 60 equips, a més d’escala i corda, amb més de 50 equips d’increment. La resta tots pugen també. Raspall de 116 a 142, frontó i galotxa es mantenen... l’activitat ha anat en augment.

Quines accions s’han fet per augmentar tota aquesta activitat?

El que hem fet és augmentar el número de campionats durant l’any, en moltes modalitats. Hi ha campionats de cap de setmana, també d’entre setmana, modalitats noves, i també altres modalitats com la pilota grossa, galotxetes o el frare, que fan que augmente la participació.

Quan vostè va entrar, era un objectiu fonamental aconseguir aquest augment?

Sempre ho és, però també la demanda mateixa que es va produint durant el temps per part de les jugadores i jugadors fa que la Federació aprove noves competicions. Si hi havia jugadors o equips parats i necessitaven jugar, es plantejava una competició per donar-los cabuda.

Quina és la sensació que li queda després de tants anys al front de la Federació?

Hem fet una feina molt bona, hem deixat la pilota valenciana a molt més nivell d’on estava. Tant a nivell local com a nivell internacional, institucional, inclús en aspectes com la millora de la nostra seu. Abans teníem una seu antiga i ara hem canviat de lloc, i és moderna. Tot ha sigut gràcies al treball que hem fet des de les diferents juntes directives.

Coses que han canviat també: les reglamentacions han anat variant amb el pas del temps.

Durant estos anys s’ha fet molta feina. Hem actualitzat tots els reglaments de les modalitats. És una cosa que està viva, pot haver modificacions, són coses que es proposen per part dels clubs i en l’assemblea es proposen i, si s’acorda que sí, s’aproven.

Per poder organitzar tantes competicions són necessaris diners. Com es financen? Els espónsors responen?

El finançament, la font d’ingressos de la Federació bàsicament són els convenis que firmem amb les diferents administracions públiques, Generalitat, Diputació de València, i després la Diputació d’Alacant, la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de València. I després les col·laboracions privades com Edicom, El Corte Inglés, AON, Caixa Popular, CaixaBank, la Bolata, Fundación Trinidad Alfonso, a més de diferents ajuntaments i entitats menors com algunes mancomunitats... la Federació, quan ha intentat buscar un patrocinador, sempre s’ha respost molt bé. Hem demostrat que som molt seriosos en la justificació de les subvencions i en tot el que fem, i sabem que si necessitem alguna cosa és per alguna raó de pes i sempre pel bé de la pilota. Actualment hem passat de tindre una pòlissa de 50.000 euros a tindre-la a dia de hui per valor de 850.000 euros.

I això per què?

Perquè totes les subvencions públiques, que són el 80% dels ingressos de la Federació, ens les paguen a un any i tres i quatre mesos vençuts, per tant tu has de tindre disponibilitat de diners per poder pagar tot i després justificar-ho a final d’any perquè les administracions en el mes d’abril i maig facen bones eixes subvencions. La Federació és una empresa de serveis, la qual té la missió d’organitzar i promoure competicions, escoles, trobades, Pilota a l’Escola... Una empresa de serveis té com a despesa màxima els empleats perquè hem de tindre gent que organitze competicions, tècnics i entrenadors d’escoles de Tecnificació i els 280.000 euros per a Pilota a l’Escola: material, tècnics... són 600 sessions cada any. Per això tenim tanta despesa. Però no pot ser d’altra manera. En 2016 i 2017 vam tindre en nòmina als professionals de raspall i escala i corda, i vam tindre encara més despesa. De fet va ser la Federació la que va fer per primera vegada contractes professionals als jugadors de raspall, per la qual cosa no entenc per què ara és un problema fer-li-lo a les dones, quan ValNet només tenia als jugadors d’escala i corda en contracte, i quan la Federació ho va agafar, va assumir la gestió i va contractar per primera vegada als jugadors professional de raspall. El pressupost fa deu anys eren 800.000 euros i actualment estem en 1,6 milions d’euros. 800.000 euros es van en despeses de personal, tècnics, monitors, jutges i administració, que són els que treballen per promocionar la pilota. Són persones que treballen per dur la pilota més enllà. La resta de les despeses és en material esportiu per a competicions i programes (200.000), 140.000 en beques i premis a clubs i esportistes, assegurances 60.000 euros...

Donades les condicions econòmiques generals de l’actualitat, era més fàcil trobar ajudes quan va entrar, o ara?

Durant els anys que hem estat hem intentat ajustar molt els ingressos a les necessitats reals, per tant els hem buscat en funció d’això, i no hem tingut massa problemes cada any. Inclús a vegades són els espónsors els que han vingut a nosaltres.

Com estava el món de la pilota femenina i com està ara?

En 2010 teníem 43 dones i 26 equips. Les dades de 2021 són 230 dones federades i 258 equips de raspall, one wall i galotxa, que són les modalitats que juguen habitualment. A part d’això, s’hauria d’afegir les dones de categories inferiors que no estan federades, juguen amb la llicència de l’assegurança escolar de la Generalitat i que s’acosten a les 400 que juguen a pilota.

Hui, amb els números a la mà, quina valoració fa?

Ha sigut exponencial el creixement i el moviment que hi ha al voltant de la pilota en les dones, i també ha sigut exponencial el augment del seu nivell del joc. De les més grans satisfaccions que tinc és haver contribuït a què el món de la dona haja tingut aquest creixement tan important. Des de la Federació ens hem cregut des del primer dia el moviment de la dona, i l’hem mimat molt. Fins a l’últim pas que hem fet, com fer els contractes professionals a 12 jugadores. Tota l’evolució de la dona haguera sigut impossible sense el gran treball que han fet els clubs des de la base i la promoció de la pilota femenina.

Susana Serrano, vicepresidenta de raspall, afirmava en una entrevista fa uns dies que s’ha fet una aposta per les dones, però també amb una visió global, i parlava ella de les categories de veteranes. S’entén que l’aposta és global per la pilota femenina.

Clar, per a nosaltres no hi ha edat per a jugar a pilota. Cadascú juga en el seu nivell. Amb elles fem el mateix, no hi ha edat.

El foment de la pilota femenina, quin pes té dins de la Federació?

El mateix pes que qualsevol modalitat.

Però s’ha fet una aposta molt forta.

S’havia de fer, era precís fer el salt al món professional per continuar cuidant-les i que puguen jugar també amb els seus clubs. Per normativa no poden els professionals homes i dones, i per a poder jugar en els clubs la Federació ha fet unes beques contracte que són assimilades als contractes professionals, i així les jugadores poden jugar en els seus clubs.

Parlem de la base femenina. N’hi ha?

També aquests anys hem creat l’escola de Tecnificació de dones que fa 12 anys no hi havia. Ara en tenim 40 xiques en l’escola de Tecnificació Amb la base estem molt contents, l’increment és exponencial. El més important és que estan pujant també el nivell de joc, que per a la Federació és un orgull que això passe, perquè demostra l’eficàcia de les escoles.

I un dubte: món professional o elit femení? Com li diem?

Se li pot dir món professional. Hem contractat 12 xiques, les que més nivell tenen, que s’ho van guanyar amb les 6 millors restos i 6 millors mitgeres. Des de novembre juguen partides del dia a dia i competicions oficials en els trinquets que han deixat fer partides, ja que hi ha alguns que no poden fer partides per una norma que ha tret la Fundació. Esperem que això es resolga prompte. Però he de dir que la gent que les veu jugar s’ha quedat bocabadada amb el nivell. Els trinqueters i el públic estan molt contents.

I d’espectadors com va la cosa?

Hem passat dos anys molt roïns per la pandèmia. Hi ha hagut molta gent, molta gent major, que ha deixat d’anar al trinquet per por als contagis, bé per ells o per les famílies, que els ho demanaven. Hi ha un canvi de costum, però estem intentant recuperar aquesta dinàmica amb gent més jove. Això és gràcies a què les partides de xiques han contribuït a què gent nova vaja als trinquets a veure-les a elles i també després les de xics. Això anirà a més.

Enguany hi ha hagut molta polèmica. La Fundació volia tindre a les jugadores, i al final elles van signar amb la Federació. Però això té una durada de sis mesos. Quan acaben els sis mesos, en quina situació queda la Federació?

Nosaltres diguérem a les jugadores que en principi seria tot l’any, però són sis mesos i després actualitzar el rànquing. Tenen contracte de sis mesos però als sis mesos actualitzarem el contracte. La Federació ja ha fet la feina per buscar patrocinadors per tot l’any, i ja tenim el calendari de tot l’any.

Quines són les competicions que es faran?

En desembre vam fer el Masters, en gener el trofeu de raspall de Sueca, en febrer i març la Copa President Diputació de València, en abril farem la Copa Diputació d’Alacant, en maig, juny i juliol l’Autonòmic de clubs de raspall de trios, en juliol també la Copa Diputació de Castelló, en juliol i agost el Trofeu de Festes de diversos ajuntaments, partides de festes, en setembre, octubre i novembre l’Autonòmic de clubs raspall parelles, després el Dia de la Pilota amb partides, una Supercopa de raspall i també es jugarà l’Individual de raspall professional femení i en novembre i desembre la Lliga CaixaBank i el Master de 2022.

En aquest sentit, què li han traslladat les jugadores?

El que jo he parlat amb elles, estan molt contentes de com va el tema de la professionalització. Estan cobrant tots els mesos, l’acollida en els trinquets està sent molt bona. La gent va apostant per elles. L’altre dia es travessaren ja mil euros en una partida. Per cert, recorde que durant estes legislatures ja està en la nova llei d’apostes i joc la contemplació de les apostes en la pilota valenciana. Només falta desenvolupar el reglament.

La Fundació les agafarà o continuaran amb la Federació?

Això és una decisió d’elles. La Federació donarà suport a la decisió que prenguen. Si volen anar-se’n a la Fundació no posarem cap problema, i si volen quedar-se, farem perquè això siga possible i que estiguen el millor possible.

Pregunta personal: Què li ha suposat a vostè liderar aquest projecte de l’elit femení.

Per a mi ha sigut un desgast molt gran. Jo que dorm molt bé, he estat moltes nits sense dormir pensant en què seria el millor per a elles i per a la pilota, degut a tots els entrebancs que ens han posat per a que les xiques estigueren en la Federació, tant des de la Direcció General de l’Esport com des de la Fundació.

Ara mateixa, aquestes relacions en quin punt estan?

A data de hui, les relacions són magnífiques entre la Fundació i la Federació, l’únic que hi ha és una prohibició per part de la Fundació a tots els trinqueters que on juguen xiques, no poden jugar darrere jugadors contractats per la Fundació. Això ho sap el director general d’Esports de la Generalitat i està intentant reconduir la situació, però creiem que una entitat com la Fundació, subvencionada tant per la Generalitat com per les Diputacions i els Ajuntaments, té molt difícil justificar aquesta prohibició, ja que atempta contra la igualtat entre homes i dones. Com es justifica això?