El trinquet de Guadassuar va obrir ahir l’última jornada de la fase regular de la XXXI Lliga d’escala i corda amb la victòria de l’equip de Benidorm (Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno) sobre el trio de Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet). Un resultat de 60-50 que només serveix a Genovés II i companyia, ja que amb els dos punts s’asseguren evitar en les semifinals als líders, el combinat de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos).

Els benidormers pugen al segon lloc amb 14 unitats i el quart classificat, Vila-real (Soro III, Javi i Hilari), ja no podrien agafar-los en la classificació. Per la seua part, el conjunt de Pere Roc II sabia que estava descartat en la lluita per les ‘semis’, encara que això no va impedir que competiren i sumaren una unitat per acabar la fase regular sisens amb nou punts.