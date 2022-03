La Fundació per la Pilota, com a organitzadora de les lligues professionals, va decidir fa unes temporades variar el format de competició. La final va deixar de jugar-se al millor de tres i va recuperar la màgia de la partida única. I en les semifinals, que són a anada i tornada, es van deixar de computar els jocs i solament compten les victòries. Gràcies a esta mesura, ambdues eliminatòries continuen obertes en la present edició després de les folgades victòries per 30-0 i 30-10 dels equips de Xeraco de Vicent, Raúl i Lorja i del Genovés de Montaner, Tonet IV i Ibiza.

Els trios guanyadors estan a sis jocs de la final. Això si no s’arriba a la pròrroga, amb la qual cosa es disputaria un desempat al millor de tres jocs només acabar la segona partida. I segons expliquen Moltó i Brisca, les formacions de Barxeta i Oliva no han perdut ni un poc de confiança i il·lusió tot i els contundents resultats i estan convençuts de les seues possibilitats per a fer nou jocs en la tornada.

Moltó, que completa equip amb Canari i José, ha assimilat la derrota com «una partida roïna més de tantes que n’hem tingut tots; eixes coses passen. Ara hem de fer valdre la nostra experiència, saber que cada partida és un món i aprofitar el fet que els jocs no compten per a guanyar i forçar la pròrroga».

Brisca, per paert seua, apel·la a la importància de la Lliga per a recuperar els ànims. «És la gran competició per equips i hem arribat molt lluny. Ja que estem ací, volem fer eixe penúltim pas. La primera partida ja ha passat. Va ser prou accidentada per la circumstància de la baixa de Ian i ara hem de pensar que tenim al davant hora i mitja de patir per a aconseguir un gran premi com és arribar a la final».

Per cert, Ian evoluciona favorablement de la indisposició que li va impedir jugar a Bellreguard i s’espera que el dissabte estiga en plenitud a Oliva per a tornar a fer equip amb el mateix Brisca i amb Marc.

Del primer assalt, la lectura que fa Moltó és molt clara: «Ningú dels tres vam entrar en partida. Jo continue amb molèsties en el braç i sabia que patiria i que no anava a traure com voldria, encara que al rest esperàvem fer-ho millor. Per això no ens ha d’afectar la derrota. No vull llevar mèrits als rivals, perquè van jugar molt, però és que nosaltres no vam jugar res i els vam ficar les coses molt fàcils».

Brisca, per part seua, creu que l’equip es va apagar quan van arribar les dificultats: «Vam començar molt bé, però perdre el tercer joc amb val i 15 ens va deixar tocats. Després, Marrahí es va fer mal en una pilotada i va abaixar una miqueta. I, tal vegada, jo no vaig saber agafar més joc per a cobrir-lo».

Creu i ratlla

Ara cal mirar cap endavant. Moltó, Canari i José, a l’oportunitat que tindran el divendres al trinquet del Genovés. «Hem de fer el que no vam fer en la primera. Sobretot no donar-los molta pilota per dalt, ja que són tres pilotaris joves que t’afusellen quan li peguen de braç».

Ian, Brisca i Marc, tindran la seua opció el dissabte a Oliva. «Tenim clar que hem d’evitar a Tonet IV. Hem de fer que no jugue o, almenys que no ho faça de cara. A partir d’ací, també hem d’intentar que Montaner i Ibiza estiguen incòmodes».

Pel que fa als trinquets, en el del Genovés està clar que «l’equip que estiga al dau jugarà a gust», diu Moltó. «Allí, la clau és jugar molt concentrats al rest i ser els primers a fer un joc en eixa part», afig.

Per a Brisca, el fet de jugar en sa casa és una motivació especial. «Em dona molta confiança. És el meu trinquet i m’agrada molt. A més no diu mentides, és gran i pesat. Allí la pilotada de Tonet IV no arriba a ser tan eficaç ni tampoc la treta de Montaner».

LA PISSARRA

Dimarts 22 de març | 18.30 h

Trinquet d’Oliva

- Salelles II i Lorja

- Punxa i Seve

Dimecres 23 de març | 17.00 h

Trinquet de Guadassuar

- Ramón i Marc

- Boronat i José

Dimecres 23 de març | 18.30 h

Trinquet de Guadassuar

- Francés i Conillet

- José Salvador i Álvaro Gimeno

Dijous 24 de març | 18.00 h

Trinquet Pelayo de València

- Diego i Guillermo

- Mario i Héctor