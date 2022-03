El raspall d'Elit Femenina continua donant passos endavant. Este dilluns es va presentar al Palau de la Diputació Provincial d'Alacant la I Copa President, que es jugarà durant el mes d'abril. L'acte comptà amb la presència d'Eduardo Dolón, diputat d'Esports; José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, i una àmplia representació de les jugadores participants, a més de representants de tres dels municipis que acolliran les partides: Josep Francesc Signes, alcalde de Gata de Gorgos; Adrián Cabrera, regidor d'Esports de Benissa; i Josep Cabrera, regidor d'Esports de Pedreguer.

La I Copa President de la Diputació d'Alacant de raspall d'Elit Femenina es jugarà a la modalitat de parelles, amb huit equips repartits en dos categories. La Primera categoria la formaran els duos Victoria de València-Anabel de Tavernes Blanques; Aida de Moixent-Myriam de l'Alqueria d'Asnar; Ana de Beniparrell-Amparo de Moncada; i Irene de Massamagrell-Mar de Bicorp.

La Segona categoria estarà integrada per Erika de l'Alqueria d'Asnar-Mireia de Massamagrell; Marta de Tavernes Blanques-Fanni de Beniarbeig; Natalia de Navarrés-Marina d'Algímia d'Alfara; i Aina de Meliana-Joana de Tavernes Blanques.

La competició arrancarà este mateix diumenge dia 3 d'abril a les localitats de Gata de Gorgos i Xàbia, per a continuar el dia 9 a Pedreguer i el dia 10 a Benissa. El diumenge 24 es tancarà la fase regular a Benidorm i Ondara, i el dissabte 30 es jugaran les finals a Petrer.

Eduardo Dolón va destacar l'aposta que des de la Diputació es fa pel nostre esport: "La relació entre la Diputació d'Alacant i la Federació de Pilota ha donat passos de gegant els últims anys, però faltava el suport específic a la pilota femenina. La Federació té com a objectiu la promoció de la pilota femenina i la Diputació ara compta amb un programa específic. La pilota és un esport indispensable per a la nostra província. Esta primera Copa President de la Diputació d'Alacant ens ajudarà a apropar el nostre esport a molts municipis de la província".

Per la seua banda, José Daniel Sanjuán volgué significar el creixement del nombre de dones i xiquetes que practiquen pilota i que té el seu reflex en les jugadores que participaran en el campionat: "Cada vegada són més les xiquetes que juguen a pilota i més els municipis on hi ha dones jugant a pilota. La Diputació d'Alacant, com també les de València i Castelló, s'han implicat perquè el nostre esport en femení tinga més visibilitat i repercussió en la societat".