Després de dos jornades del Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València, només un equip ha sumat els sis punts possibles. Family Cash Alzira va superar a Bicoroliva Bicorp i encapçala el grup en solitari, això sí, seguit molt de prop per La Vall B i El Genovés, que també han aconseguit els dos triomfs.

2ª jornada

El cap de setmana estigué marcat per la pluja. La partida Gavarda-Xeraco es va ajornar, amb la qual cosa els de la Safor es mantenen amb 3 punts i els de la Ribera Alta amb el compte buit. Les partides Muro-Genovés i Bicorp-Alzira canviaren de seu i es jugaren a casa dels a priori visitants, que no desaprofitaren l'ocasió de fer-se forts als seus dominis.

Els alzirenys s'imposaren per 40-20 als de la Canal de Navarrés. Els subcampions encara no han afinat el seu engranatge i només han sumat un punt, mentre que Alzira veu el panorama des de la posició més elevada. Al Genovés, els de la Costera guanyaren per la mínima a Muro (40-35) i es planten amb 4 punts; Muro es queda amb 2.

Entre Alzira i Genovés trobem La Vall B, que s'apuntà el duel de 'germanor' contra l'equip A d'Alcàntera-Càrcer per 25-40. Si els 'B' són la cara, amb 5 punts, els 'A' tanquen la classificació amb el caseller a zero.

Pròxima jornada

Serà La Vall A precisament l'equip que visite este dissabte el Trinquet d'Alzira, a partir de les 19:00 hores, per tal d'enfrontar-se al líder. Per a diumenge queda el duel entre Xeraco i Muro, a partir de les 10:30 hores, on els locals buscaran seguir l'estela d'Alzira i els murers no despenjar-se de les posicions d'honor. La Vall B, també amb el mateix objectiu, rebrà a Bicorp a les 12:00 hores. Tancarà la jornada la partida del Genovés, que vol seguir sumant, davant el campió Gavarda, que s'ha de refer després de l'ensopegada a Alzira a la jornada inaugural.

RESULTATS 2ª JORNADA

CPV El Genovés 40 - CPV Muro 35

CPV La Vall A 25 - CPV La Vall B 40

Family Cash Alzira 40 - Bicoroliva Bicorp 20

CPV Gavarda - CPV Xeraco (ajornada)

CLASSIFICACIÓ

1º Family Cash Alzira 6 pts

2º CPV La Vall B 5 pts

3º CPV El Genovés 4 pts

4º CPV Xeraco 3 pts (-1)

5º CPV Muro 2 pts

6º Bicoroliva Bicorp 1 pts

7º CPV Gavarda 0 pts (-1)

8º CPV La Vall A 0 pts