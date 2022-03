L'Escola de Banques 2022 torna a partir del pròxim mes d'abril amb els entrenaments específics impartits per José Martínez. El programa subvencionat per la Diputació d'Alacant tornarà a realitzar-se amb total normalitat en la present temporada i es durà a terme per diferents localitats de la província alacantina.

El programa de sessions s'iniciarà la setmana vinent amb la primera sessió de la temporada, la qual es realitzarà el dimarts 5 d'abril en la localitat d'Ondara. A més, aqueixa mateixa setmana es duran a terme dues sessions més, una serà el dijous 7 d'abril en la població de Sella, mentre que, l'altra es realitzarà l'endemà, el divendres 8 d'abril a Crevillent, totes elles es realitzaran en els trinquets de les diferents localitats. La Federació de Pilota Valenciana està tancant els últims detalls de l'Escola de Banques 2022, amb la condició de confeccionar totes les sessions que formaran part del programa en aquesta temporada. A aquesta escola assistiran els millors joves pilotaris i els jugadors federats que juguen les Lligues del joc a ratlles de la província d'Alacant, entrenant de la mà de José Antonio Martínez Asensi conegut com a “Martínez” en el món de la pilota, amb el qual practicaran i realitzaran exercicis específics del servei de bragueta que es realitza en la modalitat de Llargues, a més també podran dur a terme i millorar situacions tàctiques de les modalitats de ratlles. Un any més, les poblacions, clubs i escoles de pilota de la província d'Alacant s'impliquen i secunden la Pilota Valenciana, concretament en la seua passió cap al joc de les modalitats de “ratlles”.