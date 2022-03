Quan Raúl i Tonet IV començaren la pràctica de la pilota des de ben menuts al Genovés, no sabien que s’enfrontarien en una gran final com és la de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall - Trofeu Diputació de València. Així serà el pròxim dissabte al trinquet de Xeraco i així ho van comentar ahir a la presentació de la mateixa en Pelayo. Dos amics de tota la vida i una colla dividida que de segur s’alegra guanye qui guanye el títol.

«Literalment, és el meu amic. Som de la mateixa quadrilla i ens veiem cada setmana. Serà bonic. No ho veig com un rival. Serà un bon dia en el trinquet, estarem junts enrotllant-nos les mans al costat de la resta de companys. Va ser un dia de festa», va comentar Raúl, mitger que actuarà amb l’equip de Xeraco, amb Vicent i Murcianet.

Per la seua part, Tonet IV capitaneja la formació de la seua localitat amb Montaner al rest i Ibiza per davant. «Ahir entrenàvem junts com si res. Hem jugat moltes partides en contra. La majoria d’amics va en Raúl i m’he d’aguantar», va comentar el mitger. «Que deixe alguna cosa per als seus amics», va bromejar Raúl.

Ambdós comparteixen fins i tot, preparador, Eduardo Cardona, i saben bé l’un de l’altre. «Com el conec i sé el bo que és, el millor és evitar-lo», especifica Raúl sobre Tonet. Una idea semblant a la que va afegir Vicent en dir que «és difícil perquè es meneja ràpidament. Davant tindrem al número u».

Per la seua part, Ibiza competirà contra l’equip representatiu del seu poble. «Estic content que siga així, una final no es juga cada dia», va puntualitzar el punter. En l’altre costat, Murcianet va opinar que «amb estos companys, tot era un indici d’arribar lluny. No teníem el nom d’altres, però si l’ofici».

Una altra història significativa és la de Montaner. Una lesió va apartar al d’Almiserà més d’un any de les canxes i el rest «no esperava poder estar competint per una Lliga tan prompte».

A l’acte de presentació també van intervenir la directora comercial de CaixaBank en la Comunitat, María Dolores Petit; el director general de l’Esport de la Generalitat, Josep Miquel Moya; el president de la Fundació per la Pilota, Joan Alepuz; i l’homònim a la Federació, José Daniel Sanjuan.