La XXXIX Lliga CaixaBank de raspall - Trofeu Diputació de València ha acabat este dissabte amb Vicent, Raúl i Murcianet com a campions. El trio de Xeraco jugava a casa i no ho ha desaprofitat per a véncer de manera contundent en una partida sabatera (30-0) sobre el conjunt representatiu del Genovés (Montaner, Tonet IV i Ibiza).

Lliga CaixaBank: una colla del Genovés dividida pel títol El vencedor ha estat el que ha actuat com un equip peça per peça. Vicent ha protagonitzat un duel de primera contra Tonet IV, massa a soles al llarg del duel. La defensa de Murcianet ha ajudat al seu rest, i a l'hora atacava. Quan Raúl ha entrat en joc, el domini blau ha sigut incontestable per a sumar joc a joc.