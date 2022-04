La I Copa President de la Diputació d'Alacant donà el tret d'eixida este diumenge als trinquets de Xàbia i Gata de Gorgos. Durant el mes d'abril, 8 equips de parelles repartits en dos categories visitaran diferents trinquets de la província d'Alacant en una fase regular de tres jornades per a triar els quatre millors conjunts, que jugaran les corresponents finals el dissabte 30 al trinquet de Petrer.

Irene i Mar deixaren clar al imponent recinte de Xàbia que van a per totes a la primera categoria de la competició. La de Massamagrell i la de Bicorp es van entendre a la perfecció i es van mostrar molt contundents, com ho demostra el 10-25 final. Aida de Moixent i Myriam de l'Alqueria d'Asnar, per la seua part, plantaren cara, però les va faltar encert i quan entraren a la partida ja era tard.

Fins el 0-15 no pogueren reaccionar les roges. La parella blava va estar molt precisa i eficaç, amb Mar molt inspirada. Novament al dau, Aida i Myriam pogueren mostrar una xicoteta part del seu joc i ficaren el 5-15, però amb Irene a la treta les blaves tornaren a imposar-se. Les roges encariren el preu del triomf amb el 10-20, però Irene i Mar no esperaren més per a sentenciar i emportar-se la victòria.

Al trinquet "Xiquet de Gata" hi havia moltes ganes de veure en acció a les dones elit. En mig d'un gran ambient, Ana de Beniparrell i Amparo de Moncada es van fer amb el triomf. La reballà afavorí a aquestes, que s'apuntaren el primer joc, com van fer Victoria de València i Anabel de Tavernes Blanques al seu torn per a establir el 5-5. Amb joc novament dauer per a les blaves, Ana i Amparo, molt segures i efectives, trencaren des del rest per a establir un 5-15 i treta molt perillós per a les roges.

Amb tota la pressió per a elles, Victoria i Anabel reaccionaren i començaren a rematar els quinzes per tal d'evitar que la partida acabara sense haver-ho donat tot. Treballaren de valent per a trencar el traure blau i asseguraren el propi. L'igualada estava de nou servida: 15-15. Però Ana i Amparo no estaven disposades a fer més concessions. Des del dau signaren el 20-15 i, tot i que les roges tornaren a equilibrar el resultat, acabaren pagant el fet d'anar sempre a contracorrent i, des del dau, les blaves resolgueren l'últim joc amb autoritat.

Segona categoria

A la Segona categoria, la partida que obrí la competició va ser per a Marta de Tavernes Blanques i Fanni de Beniarbeig. La parella blava es va fer amb el primer joc des del rest, però Aina i Joana les tornaren la moneda al joc següent. Novament van trencar Marta i Fanni, més assentades i segures a la canxa, la treta roja, i poc després s'apuntaren també el seu traure.

Amb 5-15 al marcador, la partida arribà al moment decisiu i per això els dos equips es buidaren per a fer-se amb un joc que va ser llarguíssim. Hi hagué vals per als dos equips, però van ser finalment les blaves les que s'ho embutxacaren. Amb 5-20 en contra, Aina i Joana esgotaren les seues últimes possibilitats, què Marta i especialment Fanni s'encarregaren de liquidar.

A Gata de Gorgos, Natalia de Navarrés i Marina d'Algímia d'Alfara s'imposaren per 25-15 a Erika de l'Alqueria d'Asnar i Mireia de Massamagrell. Les roges dominaren des del principi i es feren amb els dos primers jocs, primer al dau i després al rest. Les blaves, amb Mireia ranquejant per molèsties a l'esquena, aconseguiren igualar ajudades per la potència a la treta d'Erika.

Amb el 10-10 al marcador, de nou la parella roja es ficà per davant. Marina buscava constantment el raconet de la llotgeta per a fer el quinze. Per la seua banda, Mireia lluitava contra l'intens dolor d'esquena. Estàvem a 20-10 i les blaves, però, no es rendien, i salvaren el seu traure. Amb Natalia altra vegada al dau, la partida va agafar definitivament color roig.

Durant la jornada, acompanyaren a les jugadores d'elit el regidor d'Esports i la regidora d'Igualtat de Xàbia, Alberto Tur i Montse Villaverde, així com el regidor d'Esports de Gata de Gorgos, Toni Arabí. També oferiren el seu suport i col·laboració el Club de Pilota de Xàbia, en la figura del seu president, Josep Sapena, i el Club Pilota Gata de Gorgos, amb el seu president, José Miguel Ferrer.

RESULTATS

(Partides jugades als trinquets de Xàbia i Gata de Gorgos)

PRIMERA CATEGORIA

🔴 Aida i Myriam 10

🔵 Irene i Mar 25

🔴 Victoria i Anabel 20

🔵 Ana i Amparo 25

SEGONA CATEGORIA

🔴 Aina i Joana 5

🔵 Marta i Fanni 25

🔴 Natalia i Marina 25

🔵 Erika i Mireia 15