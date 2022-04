L’operadora valenciana de telefonia i Internet aproop! telecom i Fedpival, la Federació de Pilota Valenciana, han signat un acord de patrocini per tal que la telecom done suport econòmic i estiga present als esdeveniments esportius que la Federació organitza al territori valencià.

Molt involucrada des dels seus inicis amb la missió de promoure la cultura pròpia d’aquesta terra, aproop! telecom augmenta així la seua vinculació al món de les tradicions valencianes, en aquest cas les esportives, convertint-se en un agent de dinamització cultural del territori mitjançant el suport a una activitat tan representativa com la Pilota Valenciana.

En l’acte de signatura de l’acord que ha tingut lloc aquest dijous al modern trinquet d’Alzira, que des de la seua inauguració en 2011 ja ha acollit partides d’altíssim nivell, tant els representants d’aproop! com els de Fedpival s’han mostrat molt il·lusionats amb l’inici d’aquesta col·laboració, que estan segurs que els portarà moltes alegries en la promoció de la Pilota Valenciana, l’esport per excel·lència d’aquesta terra.

Concretament, Octavi Sánchez, conseller delegat d’aproop!, ha expresat la importància que fer aquest patrocini té per a la seua companyia: “aproop! telecom és una empresa nascuda ací, i porta al seu ADN la promoció i suport a les tradicions i cultura d’aquesta terra. Des del principi vam tindre clar que voliem ser part activa de l’esport clau dels valencians i les valencianes, i ara puc dir amb orgull que aproop! és el patrocinador oficial dels campionats autonòmics de raspall”.

Per la seua banda, José Daniel Sanjuán, president de Fedpival, ha manifestat la seua satisfacció per l’acord arribat amb l’empresa valenciana de telecomunicacions: “El suport d’aproop! telecom és clau per a poder continuar oferint la major qualitat possible i el major número possible de competicions. Que una entitat valenciana aposte per l’esport dels valencians és, a més, un motiu més de satisfacció, perquè demostra el nivell d’implicació amb la nostra cultura”.

Com a resultat immediat d’aquest acord, els federats de Fedpival, així com els seus treballadors i familiars de primer grau, gaudiran de condicions especials als serveis de telefonia mòbil i Internet que ofereix l’empresa.

A més, aproop! telecom proveirà servei i infraestructures de telecomunicacions a la Federació, facilitant així el desenvolupament de la seua activitat en tot allò relacionat amb les comunicacions.

La col·laboració d’aproop! telecom amb la Fedpival tindrà com a objectiu material donar suport a dues competicions, el Campionat Autonòmic de raspall de tríos i l’Autonòmic de parelles, també de raspall. Aquestes dues competicions són de les més nombroses en quant a participació tant de jugadores i jugadors com de clubs, i de les més consolidades del panorama competitiu. El suport de la telecom valenciana redundarà també en material de competició i en diferents accions periòdiques que s’aniran anunciant.

I pel que fa a Fedpival, l’organització potenciarà, amb la presència d’aproop! a les partides, el reconeixement de la telecom valenciana com una autèntica empresa de proximitat, la primera operadora de telecomunicacions que ofereix servei en valencià i s’implica amb les activitats dels principals representants de la cultura autòctona. Per últim, també difondrà les novetats de la companyia entre els seus federats i treballadors perquè puguen estar-ne assabentats i gaudir dels avantatges que els ofereix.

Sobre aproop! telecom

És un operador de telecomunicacions de proximitat, nascut a València, que ofereix serveis integrals de mòbil, internet i fix en tota la comunitat. Disposa de xarxa pròpia de fibra i també acords amb altres operadors que li permeten oferir la màxima cobertura mòbil a tot el territori espanyol i accés a la tecnologia 4G més moderna.

aproop! té en compte com a factor fonamental el servei al client: de proximitat, que li permeta parlar amb persones que l’escolten en el seu idioma o interactuar amb serveis digitals amb la màxima cobertura, amb paquets flexibles i a un bon preu.

La seua missió és oferir serveis integrals de telecomunicacions des d’aquesta terra i en valencià, contribuint així mateix al desenvolupament de la cultura i territori valencians, treballant a diari per la seua gent.

Sobre Fedpival

La Federació de Pilota Valenciana és una entitat pública que s’encarrega de representar la pilota valenciana. Entre les seues activitats figuren la reglamentació de les diverses modalitats de pilota, l’organització de competicions d’aquest esport i la promoció i difusió de l'esport autòcton.