La causa d’ajudar al poble ucraïnés ja és motiu suficient per a omplir el trinquet. I si el cartell programat per al diumenge a la Llosa de Ranes és tan complet i atractiu com el que es va presentar ahir al consistori de la mateixa localitat, acudir a la jornada solidària és quasi una obligació.

La iniciativa va ser idea de Julio Cabanes, president del ‘Club el dauet’ de la Llosa, expilotari professional, fill de Pepe Cabanes i nebot del més gran, El Genovés. En el mateix moment que ho va transmetre a l’Ajuntament, la jornada ja estava organitzant-se i completant-se amb la col·laboració del trinqueter Balduino Company, de la Fundació i la Federació. Ningú cobrarà res, ni tan sols els costes. Tota la recaptació es destinarà a la Creu Roja de Xàtiva, que ja està en contacte en la internacional perquè eixa ajuda es destine a satisfer les necessitats més bàsiques d’un poble que està patint una invasió. La sessió començarà a les 10.30 hores amb la partida que enfrontarà a Àngela i Patri contra Júlia i Lucia. A continuació, exhibició de llegendes com Waldo, Gorxa, Moro, Juan, Armando, Alberto, Galán, Vilare, Terrilla, Batiste, Santi i fins i tot Genovés II, que donarà una camiseta de son pare perquè siga rifada. I com a colofó, les figures del moment amb Iván i Tonet IV contra Vercher i Brisca. També s’ha creat una fila zero per als que no puguen anar, però sí vulguen aportar: ES36 0049 5055 9429 1645 8266.