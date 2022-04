Ara sí. La modalitat d’escala i corda ja pot dir que sap qui lluitarà per la II Lliga2. El cartell de la final es va completar ahir al trinquet de Pelayo amb José Salvador i Monrabal II. La classificació es va viure d’una manera semblant a la de la primera semifinal, mitjançant la pròrroga. L’equip de Salvador necessitava véncer l’eliminatòria després de caure en l’anada i ho va fer amb un resultat de 60-40 davant Julio Palau i Pere. Ja en els jocs extres, els finalistes van imposar-se per 10-0.

La pròrroga no va fer més que certificar el que es va veure en la partida a 60 tantejos. Això no obstant, Julio Palau i Pere van ser els primers a trencar el joc des del rest.

La reacció de José Salvador i Monrabal II va ser la mateixa per a recuperar l’avantatge al marcador i amb 35 iguals, tres tantejos consecutius del binomi de José Salvador van fer que es decantara en favor seu. Tot i que Palau i Pere van sumar de nou (50-40), estos van desaprofitar un ‘val i net’ que els blaus van voltejar amb el rest de Quart de les Valls com el jugador més decisiu. En la pròrroga, Monrabal II també va pegar un pas endavant per adjudicar-se-la.

Cal afegir que l’oratge va obligar a traslladar el duel a Pelayo, ja que inicialment estava programat al trinquet Tio Pena de Massamagrell.

Així, José Salvador i Monrabal II jugaran la final de la II Lliga2 d’escala i corda contra Francés i Bueno, el pròxim dissabte en el trinquet del Genovés. A continuació es decidirà el títol en raspall amb Badenes i Momparler davant Salelles II i Bossio.