Quan va començar la II Lliga2 ja es va avisar que no era una competició qualsevol. L’alta competitivitat que hi ha en la primera línia va provocar que pilotaris de vàlua com José Salvador, Francés, Badenes o Salelles II quedaren fora dels titulars de la Lliga. Així mateix, els membres de l’equip descartat en la primera volta lliguera, també participarien en la Lliga2, com el cas de Bueno. Així, l’elenc que va conformar esta competició va ser d’alta qualitat i en les finals es va demostrar com a tal. El trinquet del Genovés va coronar com a campions a José Salvador i Monrabal II, en escala i corda, mentre que en raspall van ser Salelles II i Bossio.

Primer va ser el torn dels escaleters. José Salvador i Monrabal II van guanyar la II Lliga2, encara que Francés i Bueno podrien haver resultat campions perfectament. El lluminós va concloure amb un 60 per 55 que denota la igualtat del duel. Tant és així que en l’últim tanteig, Francés i Bueno van disposar d’un ‘val i net’ que no van tancar. Així mateix, els rojos també van tindre tres oportunitats més amb ‘val’. Això no obstant, L’equip de Salvador va véncer a la segona.

Una victòria que podia haver sigut més còmoda, ja que en el començament van adjudicar-se els tres tantejos inicials. Els rojos acumulaven més errades no forçades davant una parella blava que tenia major fermesa. Malgrat això, Francés i Bueno no es van rendir i a poc a poc van retallar distàncies fins a igualar a 45, inclòs ficant-se per davant amb 55-50.

José Salvador demostra així que està per a cotes majors, igual que els finalistes, mentre que Monrabal II torna a la competició amb un títol després d’un any retirat per decisió personal.

Raspall

Una lesió de Badenes va impedir que la final de la II Lliga2 de raspall acabara com tocava. L’abductor del rest de Xeraco va dir prou amb 15 per 5 a favor de Salelles II i Bossio. Així, Badenes i Momparler van quedar subcampions, però la imatge oferida va ser altra. Momparler té estrela i a cada colp mostrava facilitat a l’hora de fer quinzes i trobar espais, mentre que Badenes disparava perquè el seu company ho aprofitara. En l’altre costat, la constància de Bossio va obtenir premi i es va notar el seu coneixement del trinquet com a veí del Genovés. Salelles II és una realitat i va aportar seguretat per aguantar els atacs rivals.