El dissabte 23 d'abril s'estrenarà el Desafiament de Galotxa - Llargues, que enfrontarà a doble partida a seleccions de jugadors que habitualment practiquen cadascuna d'estes modalitats. El carrer de pilota de Massalfassar acollirà la primera de les partides, que es jugarà a galotxa. Per la seua part, el carrer natural de Benimagrell rebrà el 25 de juny la partida de tornada a llargues, amb jugadors que seran diferents dels que competisquen a galotxa.

Un grup de treball s'ha encarregat de triar per a cadascú dels enfrontaments als seleccionats, que pertanyen a clubs diferents. Per a esta primera cita, la selecció de galotxa estarà formada per Jesús (Quart de les Valls), Àlex (Faura), Javi (Montserrat) Toni (Beniparrell) i Javi 'Moro', com a representant del club amfitrió, Club Pilotaris Massalfassar. Pel combinat de ratlles jugaran Toni (Sella), Ferrer (Relleu), Gerardo (Parcent), Isaac (Tibi) i Andreu (Murla).

La normativa del campionat indica que a galotxa la primera pilotà no es podrà tirar per dalt de les tanques publicitaries del fons del carrer. A més, hi haurà canvis lliures quan acabe el joc, per a donar mes protagonisme a tots els jugadors.

Exhibicions i homenatges

Per a la jornada d'anada, el Club Pilotaris Massalfassar ha organitzat també diferents activitats complementàries. A partir de les 15:30 hores jugaran a galotxa els xiquets i les xiquetes de l'escola de Massalfassar. A continuació, seran les dones les que realitzen una exhibició de la modalitat.

A les 17:00 hores es farà un homenatge a tres jugadors pioners de Massalfassar, primers integrants de l'equip que va recuperar la pilota a la localitat als anys 80: Federico, El Seco i El Nano. A partir de les 17:30 hores arrancarà el I Desafiament Llargues-Galotxa.