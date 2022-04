Un bon nombre de localitats de les comarques del nord continuaran tenint en les seues festes a les figures de la pilota gràcies a l’ampliació de l’acord entre la Fundació per la Pilota i l’empresa EnerHI, amb la col·laboració de la Diputació de Castelló.

La renovació del conveni es va presentar ahir a Borriol, on es van congregar alcaldes i regidors dels municipis que l’any passat es van beneficiar d’esta iniciativa i que enguany tornaran a anunciar als millors professionals en els seus carrers, trinquets i frontons.

La satisfacció en la passada campanya va ser total per la bona acollida entre el veïnat, principalment entre els més majors, que ja no tenen oportunitat d’anar als trinquets, i també entre els més joves, molts dels quals van descobrir l’esport de la seua terra.

La presentació va estar apadrinada per De la Vega, que en el primer any de la iniciativa EnerHI ha estat el pilotari més demandat per ser el rei indiscutible del frontó, que és la modalitat més habitual en estes partides de festes-

LA PISSARRA

Dimecres 20 d’abril | 17.00 h

Trinquet de Guadassuar

- Diego i Morret

- Adrián II, Álex i Álvaro

Dimecres 20 d’abril | 18.30 h

Trinquet de Guadassuar

- Puchol II i Tomàs II

- Giner i Nacho

Dijous 21 d’abril | 18.00 h

Trinquet Pelayo de València

- Carlos, Guillem i Óscar

- Vicent, Javier i Muedra II

Dijous 21 d’abril | 18.30 h

Trinquet de Castelló de Rugat

- Moltó i Raúl

- Ian i Lorja