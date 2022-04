D esprés d’un poc més d’un mes parat per un trencament muscular en el braç, Moltó tenia previst reaparéixer esta vesprada a Castelló de Rugat. Però, per qüestió d’agenda del de Barxeta i de la resta de pilotaris, tornarà demà al trinquet del Genovés.

Moltó assegurava ahir a este diari que es troba perfectament per a la reaparició. «He entrenat fort i no tinc cap molèstia». De fet, el pilotari ja està preparant des de fa uns dies la competició que més li agrada, l’Individual. «Ahir -pel dimecres- vaig jugar mà a mà contra Vicent i tot va anar perfecte. Estic molt content de les sensacions, tot i que encara queda prou de treball fins que arribe la competició», diu el pilotari.

Estic molt content de les sensacions, tot i que encara queda prou de treball fins que arribe la competició Moltó - Pilotari

Si es manté el calendari de les darreres temporades, i sembla que sí, el Campionat Individual CaixaBank començarà la darrera setmana de maig o la primera de juny. Així les coses, Moltó disposa d’aproximadament un mes i mig per a preparar-se. «El tema físic el tinc prou controlat perquè ni durant la lesió he parat d’entrenar encara que cal treballar-ho més, ja que el mà a mà és molt exigent. Sobretot vull treballar molt dins del trinquet i habituar-me a fer-me avant per a rematar i acabar el quinze, que és una cosa que pràcticament no faig durant la resta de l’any.

Tonet IV

Moltó duia una trajectòria pràcticament impecable en les darreres temporades amb quatre títols aconseguits en cinc finals. Això fins a la temporada 2020, quan Tonet IV li va guanyar en la final, victòria que va repetir el del Genovés en la passada edició.

LA PISSARRA

Dijous 21 d’abril | 18.00 h

Trinquet Pelayo de València

- Carlos, Guillem i Óscar

- Vicent, Javi i Muedra II

Dijous 21 d’abril | 18.30 h

Trinquet de Castelló de Rugat

- Vicent i Raúl

- Iván i Lorja

Divendres 22 d’abril | 18.30 h

Trinquet de Vilamarxant

- De la Vega i Guillermo

- José Salvador i Monrabal II

Divendres 22 d’abril | 18.30 h

Trinquet del Genovés

- Moltó i Murcianet

- Ian i Ricardet