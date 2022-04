El trinquet d’Ontinyent va ser la segona parada del Torneig Mancomunitats - EnerHi per a oferir el debut els altres dos equips participants. I després de molta brega, el trio de la Safor de Vicent, Raúl i Ricardet es va imposar al de la Vall d’Albaida amb Iván, Canari i Murcianet per un ajustat 30-25.

Els dos trios van començar sumant al rest, que és una ubicació prou propicia al recinte d’Ontinyent per resultar una mica lent i disposar d’una galeria relativament fàcil de trobar. A continuació, Iván, Raúl i Murcianet van posar la directa i el marcador en 20-5, bàsicament perquè els rivals van concedir molts rebots a Iván, que és d’Ontinyent i en el seu trinquet els executa amb els ulls tancats per a acabar en la galeria. Així i tot, la defensa de Canari i la rapidesa davant de Murcianet també van ajudar al distanciament.

Però Vicent, Raúl i Ricardet van saber canviar la manera de jugar i això va significar anotar amb més solvència. No amb facilitat, perquè la contra continuava ben forta, però el cas és que van igualar a 20. El tram final, amb un joc per al trio d’Iván i dos per al de Vicent, va ser prou equilibrat.