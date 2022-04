El dimecres es va presentar al Trinquet ‘Abelardo Martínez’ de Petrer les finals de 1ª i 2ª categoria de la I Copa President de la Diputació d’Alacant de Raspall d’Elit Femenina, que es jugaran este dissabte a la localitat del Vinalopó Mitjà.

L’acte va comptar amb Irene Navarro, alcaldessa de Petrer; Patricia Martínez, regidora d’Esports i José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, així com les jugadores participants en les finals Irene Badia, Amparo Martí, Erika Botí, Marina Lostado i Àngela Abad, els representants del Club de Pilota Valenciana de Petrer Abelardo Martínez i Paco Amores, i el responsable de l’Escola de Pilota de Petrer, José Luis Hernández.

Per a Irene Navarro “és tot un orgull que una localitat amb tanta tradició de pilota valenciana aculla esta final, que a més és pionera, per tractar-se de la I Copa President de la Diputació d'Alacant de Raspall d'Elit Femení”. Segons l’alcaldessa de Petrer, “això ajudarà a que les dones també s'aficionen a la pilota i que a l'esport de base les xiquetes vulguen jugar a pilota tenint com a referents les dones que van a jugar esta final".

En paraules de José Daniel Sanjuán, "estem davant d'una de les finals més espectaculars que podem viure hui dia al raspall femení. Parlem de quatre grans jugadores que de segur oferiran un gran espectacle, com ja han demostrat a la fase regular, on han sigut els millors equips amb un nivell de joc altíssim".

La final de 1ª categoria, que enfrontarà als equips d’Irene i Mar contra Ana i Amparo, es jugarà a partir de les 17:20 hores i serà emesa en directe per À Punt Mèdia. Abans, a les 15:15 hores, es disputarà la final de 2ª categoria entre els duos de Natalia-Marina i Erika-Àngela.