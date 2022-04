La pilota professional va rebre ahir una notícia que la deixa coixa. Félix va anunciar que l’actual temporada serà l’última en actiu. El mitger, un dels més destacats en la nòmina, va comunicar-ho a sa casa. El trinquet El Rovellet de Dénia va ser l’escenari on Félix va oferir el seu acomiadament que no serà immediat, ja que la retirada es farà efectiva en el mes de desembre. Així, seguint l’exemple de Genovés II, el denier competirà en tots els trofeus, sabedor que és l’última oportunitat de fer gaudir a un aficionat, el qual també tindrà l’ocasió d’ovacionar-lo per tot el que Félix ha aportat al seu esport.

«Ha estat una decisió molt meditada i finalment he considerat que el millor és acabar quan finalitze el present any. He volgut anunciar-ho ara, amb temps, per a poder acomiadar-me dels aficionats en els trofeus que he jugat tota la vida i en els trinquets que aniré visitant», així ho va explicar el jugador de 42 anys. «No li puc donar més a la pilota, que m'ho ha donat tot, i vull ser jo qui diga adeu. Hui comence un comiat compartint sensacions, i per la meua part agraïment, a la meua família, que tant estime. Als meus sogres, als meus pares, que van ser els que van començar a gaudir-me i a patir-me, fent molts kilòmetres perquè jo poguera jugar i dedicar-me a la pilota», va continuar el mitger davant de la seua família, patrocinadors i autoritats que el van acompanyar ahir al trinquet.