Irene de Massamagrell i Mar de Bicorp passaran a la història com a les primeres en conquistar la Copa President de la Diputació d'Alacant de raspall d'Elit Femenina, que el passat dissabte es va tancar al Trinquet 'Abelardo Martínez' de Petrer. El duo, que ha completat el campionat invicte, es va imposar a Ana de Beniparrell i Amparo de Moncada per 25-15 a la màxima categoria.

La final va repetir el resultat de sis dies abans al trinquet de Benidorm en la partida de la fase regular, però amb uns ingredients diferents. En una canxa com la de Petrer, de dimensions més bé reduïdes i molt ràpid, els quinzes van ser breus i la importància de la treta va resultar fonamental i, en moltes ocasions, decisiva. Tant Irene com Ana oferiren molta potència i precisió des del dau, i des d'ell es va apuntar cada equip el primer joc.

Però al tercer parcial, amb les blaves novament al dau, va entrar en acció la potència i el dinamisme de Mar. Les roges afinaren el punt de mira i van trencar des del rest. Després d'assegurar el següent joc des del dau, Irene i Mar ja lluïen un 15-5 al seu favor i el marcador molt favorable. Era el torn d'Ana i Amparo, que van reaccionar i acurtaren distàncies amb un joc sabater.

Recuperades del lapsus, la parella roja tornà al dau per a establir el 20-10. Tot i el nou val-net i joc de les blaves, amb l'esquerra d'Amparo sabent on fer mal, Irene i Mar asseguraren l'avantatge de la treta per a sentenciar la partida i fer-se amb el triomf en el primer val de què disposaren.

Erika i Àngela, campiones de Segona

A la final de Segona, Erika de l'Alqueria d'Asnar i Àngela de Faura s'adjudicaren el títol en superar a Natalia de Navarrés i Marina d'Algímia d'Alfara per 10-25. Tot i que les roges arribaven a la final també amb ple de victòries a la lligueta, les blaves s'adaptaren millor a la canxa petrerina i la força exhibida a la treta per Erika va resultar decisiva.

En bona sintonia amb Àngela, tot i que la de Faura va sustituir Mireia amb el campionat en marxa, la parella va superar amb claredat a Natalia i Marina, que no tingueren el seu millor dia i únicament al principi mostraren resistència.

En el lliurament de trofeus estigueren presents la diputada d'Igualtat de la Diputació d'Alacant, María Carmen Jover; la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Petrer, Patricia Martínez; els alcaldes de Massamagrell i l'Alqueria d'Asnar, Francisco Gómez i Jaume Pascual; el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán; i el president honorífic del Club de Pilota Valenciana de Petrer, Abelardo Martínez.