Se la jugava l’equip de Tonet IV ahir al trinquet de Castellò en l’inici del segon acte del Torneig Mancomunitats - EnerHI perquè caure una altra vegada i sense puntuar hauria deixat als representants de la Costera-Canal pràcticament sense possibilitat d’accedir a la final absoluta. Però el número u, amb la bona companyia de Salelles II i Ibiza, va aconseguir la victòria i va estrenar el seu caseller de punts en derrotar al remodelat equip de la Safor de Ximo, Raúl i Ricardet per 30-5. Vicent, rest titular d’este equip, no va comparéixer per unes molèsties físiques.

La partida va ser prou clara per als vencedors. I és que encara que els contraris van plantejar batalla, fonamentalment va ser en defensa. Ximo, Raúl i Ricardet van restar prou pilotades, però en atac els hi va faltar contundència. Tot el contrari va passar enfront, sobretot pel que fa a Tonet IV, que va pegar com acostuma. Salelles II i Ibiza també van tindre els seus moments de protagonisme i per a aportar en la victòria. El campionat continua hui a Xeraco on l’equip de la Ribera Alta amb de Vercher, Seve i Lorja defensarà el lideratge davant el de la Vall d’Albaida amb Iván, Brisca i Murcianet, que tanquen la classificació amb 1 punt. Renovació de conveni Per altra part, la cadena valenciana de supermercats Masymas i la Fundació han anunciat la renovació del seu conveni de col·laboració. Amb este acord es garanteix la continuïtat del Trofeu Mixt Masymas, que es caracteritza per reunir en la mateixa sessió a les millors figures del raspall i l’escala i corda. El conveni també implica que Masymas patrocine un equip de la Lliga i la celebració d’una jornada solidària per a recaptar fons per a alguna causa benèfica. José Juan Fornés, director general de la cadena, i Joan Alepuz, president de la Fundació, van signar l’acord amb el pilotari Pere com a testimoni de l’acte. LA PISSARRA Dilluns 2 de maig | 18.30 h Trinquet de Xeraco - Vercher, Seve i Lorja - Iván, Brisca i Murcianet Dilluns 2 de maig | 18.30 h Trinquet de la Pobla de Vallbona - Puchol II i Hilari - Marc i Javi Dimarts 3 de maig | 18.30 h Trinquet d’Oliva - David i Rafa - Boronat i Bossio Dimarts 3 de maig | 18.30 h Trinquet de Massamagrell - Soro III i Salva - José Salvador i Raúl