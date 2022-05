Excepte catàstrofe molt poc probable, Vercher, Seve i Lorja seran uns dels aspirants al títol del Torneig Mancomunitats - EnerHI. I és que, tot i que les matemàtiques encara no concedeixen la classificació, els representants de la Ribera Alta continuen invictes i oferint un nivell que de moment està un escaló per damunt de la resta de formacions. Ahir, en l’eliminatòria disputada a Xeraco, van superar al conjunt de la Vall d’Albaida amb Iván, Brisca i Murcianet pel tanteig de 30-10.

En el global de la partida, els de la Ribera Alta es van imposar per pegada, encert en les rematades i seguretat en les accions defensives. El de Vercher, Seve i Lorja és un equip capaç de fer quinze en qualsevol situació i des de les tres línies. I si els contraris espenten, la capacitat per a estar és similar, també en les tres posicions.

En la formació rival, el problema va ser la irregularitat i les errades no forçades. Els de la Vall d’Albaida van fer massa concessions en pilotades que es van quedar mortes i per tant fàcils perquè Vercher, Seve i Lorja agafaren la iniciativa o que directament van suposar quinze dels contraris. La velocitat a la qual van jugar tampoc va ser la mateixa.

Així i tot, la primera meitat de la partida va oferir certa incertesa perquè, encara que el domini era roig, dels blaus es sabia que podrien despertar i, amb la seua qualitat indiscutible, capgirar el marcador.

Però no; a mesura que va avançar el duel, les virtuts d’uns es van fer més grans i els defectes dels altres també van anar a més, amb la qual cosa el tram final va ser prou clar per a Vercher, Seve i Lorja.

Els representants de la Ribera Alta continuen liderant la classificació i mantenen la condició d’invictes amb 7 punts en el seu caseller. Per a Iván, Canari (ahir Brisca per lesió del mitger de Xeraco) i Murcianet, la derrota suposa continuar cuers amb 1 punt encara que de moment mantenen opcions. Això sí, en la tercera i definitiva ronda de la fase regular hauran de marcar la diferència amb la resta dels equips.

El campionat descansa ja fins al pròxim dissabte, quan es tancarà el segon acte al trinquet de la Llosa de Ranes. Esta final parcial promet perquè el millor equip amb diferència, el de Vercher, Seve i Lorja, mesurarà les seues forces contra el del campió individual, Tonet IV, que sembla haver remuntat el vol després d’un començament no massa positiu en el primer dels tres mini trofeus. El dissabte també conclourà la segona ronda del mateix torneig en categoria joves, que hui visita el trinquet d’Oliva per a la disputa de la segona semifinal.

Desafiament mà a mà

En la modalitat d’escala i corda, on no hi ha competicions en marxa, la partida més destacada de la setmana, per singular i extraordinària, és el desafiament mà a mà entre Francés i José Salvador programat el pròxim diumenge al trinquet de Guadassuar. La sessió començarà a les 16:30 hores amb una prèvia de raspall.

José Salvador i Francés han pactat posar en joc la quantitat de 3.000 euros d’eixida, encara que la xifra podria augmentar fins al moment de començar el duel. També n’hi ha acord pel que respecta als feridors: Monrabal II acompanyarà a José Salvador i Carlos estarà amb Francés.

En la partida s’aplicaran les normes del Campionat Individual CaixaBank. Per tant, es jugarà a passar i passar amb les galeries lliures. Solament falta reballar per a saber on començarà cada pilotari el desafiament, que es va gestar poc després de la final de la Lliga2, en la qual es van enfrontar José Salvador i Francés, completant ambdós una actuació memorable al trinquet del Genovés.

LA PISSARRA

Dimarts 3 de maig | 18.30 h

Trinquet d’Oliva

- David i Rafa

- Boronat i Bossio

Dimarts 3 de maig | 18.30 h

Trinquet de Massamagrell

- Soro III i Salva

- José Salvador i Raúl

Dimecres 4 de maig | 17.00 h

Trinquet de Guadassuar

- Ximo i Néstor

- Montaner i Marc

Dimecres 4 de maig | 18.30 h

Trinquet de Guadassuar

- Giner i Jesús

- Pere Roc II i Nacho