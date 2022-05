La Lliga de Llargues - Trofeu Diputació d’Alacant es reprèn este cap de setmana després d’un mes de pausa. La 8ª jornada comptarà amb tres partides perquè el duel de Castell de Castells entre els locals i Sella no es disputarà en estar ocupat el carrer del poble. Així, les altres tres partides enfrontaran el dissabte a Benidorm i Parcent B (17:00h) i a Parcent A i Benimagrell (17:00h), i el diumenge a Murla i Tibi (17:00h).

El líder Parcent A té un duel assequible, a priori, perquè rep a casa a Benimagrell, que només ha pogut sumar quatre punts en tota la competició, pels 18 dels líders i actuals campions. Pel que fa a Murla, que està a dos punts del líder, rep a Tibi, que és el cuer. D’aquesta manera, hi ha molt en joc per als de dalt però també per als de baix, que necessiten sumar amb urgència. Igualment, Benidorm i Parcent B, que són quarts i cinquens, respectivament, tenen entre ells tres punts de diferència que podran quedar-se en res o augmentar considerablement, depenent del resultat de la partida.

CLASSIFICACIÓ LLARGUES:

1º Parcent A 18 pts

2º Sella 17 pts

3º Murla JVRC Nel 16 pts

4º Benidorm 11 pts

5º Parcent B 8 pts (-1)

6º Benimagrell 4 pts (-1)

7º Top Recambios Castells 4 pts

8º Tibi 3 pts

Palma: tot obert

Després d’un mes parada, la Lliga de Palma - Trofeu Diputació d’Alacant torna amb tot obert. L’actual líder, Vall de Laguar, visita Sella en una partida entre dos equips que tenen cinc punts de distància entre un i altre. Els de Laguar sumen 13 punts pels 8 de Sella. El nou líder vol continuar sent-ho, mentre que frenar-lo serà la feina dels locals. La partida serà a les 18:00h del diumenge.

També el diumenge, a les 10:45h, Benimagrell acull el duel contra Relleu Telecom. Els cuers estan més que necessitats, encara sense puntuar, mentre que Relleu no pot fallar si vol lligar en curt a Vall Laguar, que té un punt mes que ells.

Per altra part, a les 11:00h del diumenge, Tibi, que ocupa la posició cinc amb només tres punts, rep a Benidorm, que és tercer seguint el ritme de Relleu i Laguar, tot i que amb nou punts que necessita augmentar.

CLASSIFICACIÓ PALMA:

1º Vall de Laguar 13 pts

2º Relleu Telecom 12 pts

3º Benidorm 9 pts

4º Sella 8 pts

5º Tibi 3 pts

6º Benimagrell 0 pts