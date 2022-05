El 27 de maig en la modalitat d’escala i corda i el 4 de juny en la de raspall. Estes són les dates d’inici de les competicions que més notorietat li atorguen a la pilota valenciana, el Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat, que com és norma es disputa en les dues disciplines professionals.

Les dates i els trinquets ja estan definides i adjudicats. El quadre de participants pràcticament també, encara que per a concretar el nombre de setze participants per modalitat caldrà disputar abans unes quantes eliminatòries prèvies per a descartar a alguns aspirants que encara no tenen el lloc segur.

En el joc per dalt corda sí que estaran, per haver estat designats caps de sèrie gràcies als resultats del campionat anterior, Puchol II, Giner, Pere Roc II i Genovés II en el Grup Imparell i De la Vega, Jesús Saiz, José Salvador i Marc en el Grup Parell. Alguns dels pilotaris enumerats es trobaran amb Salva Palau, Santi, Pablo de Sella i Guillermo, que també es van guanyar la participació en l’edició anterior. I per les prèvies hauran de passar Bueno i Salva Palau, Lostado i el subcampió de l’Individual Sub-23, Francés i el campió Sub-23 així com Álvaro Gimeno i Hilari.

En raspall els caps de sèrie del Grup Imparell són Tonet IV, Seve, Ian i Iván. I Moltó, Marrahí, Vercher i Salelles II els del Grup Parell. També tenen la presència assegurada en la ronda inicial Ximo, Marc, Lorja, Montaner i Vicent mentre que les prèvies seran: Murcianet contra campió Sub-23, Badenes contra Raúl y Brisca contra el campió Sub- 23.

Desafiament

També en el mà a mà, en el desafiament de 5.000 euros disputat ahir a Guadassuar, Francés va superar a José Salvador per 60-50 en una molt bona actuació de tots dos pilotaris.