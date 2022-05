No hi ha un equip més en forma en el IV Torneig Mancomunitats – EnerHi de raspall. Vercher, Seve i Lorja, representatius de la Ribera Alta, van véncer ahir en la final del segon capítol, dels tres que componen la fase classificatòria, i són el primer trio en la plaça assegurada en la final per la disputa del títol. La victòria sobre Salelles II, Tonet IV i Ibiza, formació de La Costera – La Canal de Navarrés, per 30-25 a La Llosa de Ranes, certifica als riberencs en la gran final que es jugarà a Castelló de Rugat.

Vercher, Seve i Lorja estan imbatuts en l’actual edició i cada partida demostren per què. Ahir no va ser menys, tot i que enfront van tindre tres jugadors impecables i això es va traduir en una partida molt bonica per als aficionats. Així ho demostra la igualtat al lluminós. Després de repartir-se el dos jocs inicials al dau, la partida va anar resolent-se des del rest. No va ser fins a l’últim tanteig quan la tendència es va trencar i l’equip de la Ribera Alta va emportar-se el joc definitiu al dau. Vercher va recuperar la confiança perduda quan el trio de Salelles II va ficar-se per davant al marcador, mentre que Seve va anar a més i Lorja va mostrar-se segur i regular a la punta. Amb els tres punts assolits pels riberencs, estos sumen un total de deu unitats per encapçalar el tauler. La unitat aconseguida pels costeruts fa que pugen al segon lloc, igualats amb tres punts amb els tercers: Vicent, Raúl i Ricardet, representatius de La Safor. Amb cinc punts més en joc, els saforencs no poden arribar a la puntuació de Vercher i companyia.