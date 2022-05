La 30ª Lliga de Palma - Trofeu Diputació d'Alacant ha iniciat la segona volta amb Vall de Laguar i Relleu com a equips més forts. Els dos s'adjudicaren els seus compromisos com a visitants i es distancien del seu perseguidor, Benidorm, que només va poder arrapar un punt en el seu desplaçament a Tibi.

6ª jornada

Vall de Laguar havia de guanyar per a mantindre el liderat a la difícil plaça Major de Sella, ja que els locals comptaven amb aspiracions d'assaltar la tercera plaça. Però els de la Marina Alta s'imposaren amb claredat per 4-10, triomf amb el qual sumen 16 punts. Als 15 ha arribat Relleu Telecom, que visitava al cuer, Benimagrell. El 3-10 final deixa als de la Marina Baixa a l'aguait d'una ensopegada del líder, mentre que els de Sant Joan encara no han puntuat.

Al carrer Major de Tibi es va viure una partida molt més renyida i equilibrada. Els locals, amb només 3 punts al caseller, treballaren de valent per a imposar-se a l'equip de Benidorm per 10-9. Els benidormers es despengen lleugerament dels dos primers classificats; els tibers, amb els dos punts aconseguits, es consoliden a la 5ª posició i miren cap amunt.

RESULTATS 6ª JORNADA

Benimagrell 3 - Relleu Telecom 10

Sella 4 - Vall de Laguar 10

Tibi 10 - Benidorm 9

CLASSIFICACIÓ

1º Vall de Laguar 16 pts

2º Relleutelecom 15 pts

3º Benidorm 10 pts

4º Sella 8 pts

5º Tibi 5 pts

6º Benimagrell 0 pts

Consulta el calendari: https://fedpival.es/val/competicions/clubs/jocs-a-ratlles/lligues-llargues-i-palma-trofeu-diputacio-alacant/2022/1a-palma

Parcent A, Murla i Benidorm creixen a Primera de la lliga de Llargues

L'inici de la segona volta a Primera de la 38ª Lliga de llargues - Trofeu Diputació d'Alacant va oferir poques sorpreses, atenent a la classificació. Llevat de Sella, que haurà de jugar en altra data a Castell de Castells, els tres equips millors classificats jugaren a casa i resolgueren amb èxit els seus compromisos. Parcent A es manté al timó, seguit ara de Murla, que avança als de la Marina Baixa. Per baix, tot continua igual.

8ª jornada

Parcent A ja ha superat els 20 punts. El líder i vigent campió arribà als 21 després de guanyar a casa contra Benimagrell (10-3). Amb 19 es situa Murla, que va retindre els 3 punts davant la visita de Tibi pel mateix marcador de 10-3. Tercer es queda Sella, amb 17, que no va jugar davant l'impossibilitat de fer-ho al carrer Major de Castell de Castells.

Benidorm tanca la part mitja-alta de la classificació amb 14 punts. Els benidormers s'imposaren al seu immediat perseguidor, Parcent B, per 10-2, al qual deixen ara 6 punts per darrere. Les tres últimes posicions són per a Benimagrell i Top Recambios Castells, amb 4, i Tibi, amb 3 punts.

RESULTATS 8ª JORNADA

CPV Murla JVRC Nel 10 - CPV Tibi 3

CPV Parcent A 10 - CPV Benimagrell 3

CPV Benidorm 10 - CPV Parcent B 2

Top Recambios Castells - CPV Sella (pendent)

CLASSIFICACIÓ

1º Parcent A 21 pts

2º Murla JVRC Nel 19 pts

3º Sella 17 pts (-1)

4º Benidorm 14 pts

5º Parcent B 8 pts (-1)

6º Benimagrell 4 pts (-1)

7º Top Recambios Castells 4 pts (-1)

8º Tibi 3 pts

consulta el calendari: https://fedpival.es/val/competicions/clubs/jocs-a-ratlles/lligues-llargues-i-palma-trofeu-diputacio-alacant/2022/1a-llargues