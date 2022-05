Les jugadores professionals de pilota valenciana varen acudir ahir, dimecres dia 11 de maig, a la seu de la Federació de Pilota Valenciana per tal de signar la renovació dels contractes com a pilotaris professionals del nostre esport autòcton amb la Fedpival. A més, també varen mantindre una reunió per valorar la trajectòria des que va començar el professionalisme i parlar sobre com afrontar el futur de la pilota valenciana femenina.

Les 12 jugadores que figuren primeres en els rànquings (6 restos i 6 mitgeres) varen signar els contractes per als pròxims mesos. Cada mes s’anirà renovant el rànquing gràcies a les puntuacions que donen els tècnics, trinqueters i experts que segueixen a aquestes esportistes al llarg de les competicions. A l’acte de la signatura dels nous contractes i la reunió varen acudir les jugadores, el president de la Fedpival, José Daniel Sanjuán, així com el seleccionador femení i vicepresident de la Federació, Vicent Molines, i Susana Serrano, vicepresidenta de la FPV. JUGADORES PROFESSIONALS: Restos: 1- Victoria Díez Sanjuán 2- Aida Vila Molla 3- Ana Puertes Espadas 4- Irene Badia Peris 5- Erika Botí Quilis 6- Ivet Romeu Ibáñez Mitgeres: 1- Mar Giménez Gascó 2- Amparo Martí Palanca 3- Myriam Vidal Román 4- Anabel Castelló Manzano 5- Fanni Mas Escrivà 6- Natalia Argente Talón