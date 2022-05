El trinquet de Guadassuar va viure ahir una victòria necessària. Almenys per a Iván, Brisca i Murcianet, representatius de la Vall d’Albaida. Els dos punts són claus perquè seguisquen en lliça pel IV Torneig Mancomunitats – EnerHi de raspall. Els valldalbaidins van véncer a Salelles II, Tonet IV i Néstor, equip de la Costera – la Canal de Navarrés per 30-20.

Així, la formació d’Iván passa a disputar la tercera i última minifinal que conformen la fase classificatòria.

Això significa que els de la Vall d’Albaida tenen altra oportunitat per a sumar més punts. Serà el pròxim dissabte al trinquet Ciscar de Piles. Iván, Brisca i Murcianet es mesuraran amb els líders i imbatuts en la competició: Vercher, Seve i Lorja, jugadors representatius de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Amb estos últims amb la plaça en la gran final assegurada, l’equip d’Iván es disputa l’altra plaça amb el de Salelles II, Tonet IV i Néstor.

El punt aconseguit pels costeruts fa que també continuen vius, ja que mantenen el segon lloc amb quatre unitats.

Per la seua part, els valldalbaidins queden tercers amb tres unitats. Per tant, Iván, Brisca i Murcianet han de guanyar a Piles per a poder competir pel títol perquè el coeficient de tantejos és favorable al trio de Salelles II.