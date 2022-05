La primera part del Trofeu Villarreal CF, completada al trinquet de la mateixa localitat amb la disputa de les semifinals, va oferir l’espectacle que es podia esperar de quatre equips replets de figures en un gran moment. Primer es va disputar l’eliminatòria en la qual Marc, Nacho i Bueno es van imposar a José Salvador, Javi i Álvaro Gimeno per 60-45.

La partida va ser clara per als ara ja finalistes durant una bona estona. El marcador va arribar a reflectir 55-25 amb justícia perquè a un bàndol li eixia tot, i a l’altre no res. Però la cosa va canviar, quan José Salvador, Javi i Álvaro Gimeno van desenvolupar el seu vertader nivell. Primer per a maquillar la derrota i després per a ficar la por als seus rivals que, gràcies a la renda adquirida, van poder certificar la victòria.

Després, Puchol II, Santi i Carlos van superar a Giner, Tomàs II i Hilari per 60-25. Este és el resultat oficial encara que el duel es va suspendre en 50-25 per lesió de Giner, que es va girar un turmell i no va poder continuar.

Tot i la considerable diferència de parcials, els dos equips van estar més parells en nivell del que es podria pensar, si bé és cert que els vencedors van tindre més quinze, una gran solidesa defensiva i es van mostrar més resolutius al dau.

Mancomunitats

El Torneig Mancomunitats - EnerHi es trasllada hui fins a Piles per a tancar la tercera i definitiva ronda de la fase regular. Per un costat formarà l’equip que ja té la presència assegurada en la final absoluta, el de la Ribera Alta de Vercher, Seve i Lorja. I en la contra estarà la formació de la Vall d’Albaida, amb Iván, Brisca i Murcianet, que ha de guanyar per a convertir-se en finalista. En cas contrari l’equip classificat seria el de la Costera-Canal amb Salelles II, Tonet IV i Néstor.

La sessió a Piles es completarà després amb la final de ronda del mateix torneig en la categoria de joves amb Miquel i Bossio contra Favarero i Momparler.