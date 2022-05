El món de la pilota ja sabia que la present seria l’última temporada de Genovés II com a professional després de l’emotiu anunci que el pilotari va fer el passat mes de desembre al trinquet Pelayo. Ara, el fill del més gran acaba de posar data al comiat: el 31 d’agost acabarà oficialment la seua carrera professional.

Genovés II ha fixat esta data per una raó fonamental, perquè segons assegura també havia valorat acabar al setembre, octubre o fins i tot completar l’any. Però el jugador vol centrar-se de ple en la seua candidatura a president de la Federació de Pilota Valenciana, «i com més prompte em desvincule de la Fundació, i més lliure vaja, més fàcil serà per a tots», diu.

Adéu a la Copa

Amb esta decisió, Genovés II també renuncia a participar en la pròxima edició de la Copa, que sol començar després de la temporada d’estiu. «Si seguisc en nòmina sé que la jugaria i això també seria posar-li fre a la gent que ve per darrere. Tinc clar que ja toca la retirada i a partir d’ací podré continuar jugant a nivell d’aficionat, per lliure, per a gaudir de la pilota», comenta.

Genovés II manifesta que té il·lusió per continuar vinculat a la pilota i sobretot ajudar-la, en este cas com a president federatiu. «Espere que l’etapa que vinga siga bonica, encara que dubte que siga més que la que he viscut en vint-i-quatre anys. Si tornara a nàixer, tornaria a ser pilotari. És el més gran que m’ha passat», conclou.