La nova consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, va anunciar en la seua compareixença d’ahir en les Corts, que la Generalitat ha reactivat les negociacions per a comprar el trinquet Pelayo a l’empresari José Luis López, que el va adquirir quan les institucions no disposaven de pressupost i el va salvar d’un tancament definitiu. «És un referent del nostre esport i és convenient que puga arribar a ser públic, de tots els valencians i valencianes», va dir Tamarit.

Previes del Campionat Individual En altre ordre de coses, i pel que fa a les competicions, el Campionat Individual CaixaBank en la modalitat de raspall té en Raúl a un nou component del quadre inicial dels huitens de finals. El mitger campió de la Lliga havia de disputar una eliminatòria prèvia contra Badenes, però el rest de Xeraco ha hagut de renunciar a jugar a causa d’una lesió. Raúl passa al Grup Imparell on s’enfrontarà contra un dels grans especialistes del mà a mà i campió en l’edició de l’any 2017, cas de Ian. Escala i corda en Pelayo En el mateix campionat, però de la modalitat d’escala i corda, el trinquet Pelayo acollirà hui la primera de les quatre prèvies que n’hi ha programades, que enfrontarà a Bueno contra Julio Palau. Comença l’espectacle del mà a mà amb un interessant duel entre un mitger consolidat que és un especialista en passar la pilota i un jove escaleter aspirant a figura que principalment destaca per la seua qualitat i tècnica. El vencedor accedirà als huitens de final on es trobarà amb un dels pilotaris en millor forma del moment, Giner.