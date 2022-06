El Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat de raspall va completar ahir dues eliminatòries més de la ronda inicial dels huitens de finals, que van ser favorables a Moltó i Murcianet, que ja estan en els quarts de final..

El quatre vegades campió i finalista en les dues últimes temporades va aconseguir la classificació al trinquet de Xeraco en derrotar a Rafa d’Alzira per un contundent 25-0. La superioritat de Moltó va ser evident i l’eliminatòria es va resoldre per la via ràpida. Això sí, Rafa va tindre oportunitat d’acabar amb un resultat menys folgat amb dos jocs de val perduts al dau.

I al trinquet de Castelló és on Murcianet va haver de lluitar molt per a superar a Seve per 25-15. Els dos pilotaris van igualar a 15 sumant des del dau i cadascun dominant, tenint la iniciativa. Després, Murcianet va fer l’únic joc del rest aprofitant que Seve havia perdut pegada, probablement conseqüència del colp que va patir al braç esquerre en el segon joc, que el va obligar a entrar en el vestuari en diferents ocasions.

Així i tot, Seve va vendre cara la derrota perquè en el parcial següent va igualar a 2 i va tirar un parell de pilotes dalt que van caure a l’escala, però Murcianet va fer bona la seua definició.

La competició continua hui a Oliva on Iván s’enfrontarà a Marc. El primer és favorit, per formar part del primer escaló del raspall professional, però atenció perquè el seu rival ha estat campió en categories inferiors.