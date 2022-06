Ja estan tots. El quadre dels quarts de final del ‘XXXVI Campionat Individual CaixaBank de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana’ es va tancar ahir al trinquet de Castelló amb la classificació de Vercher. La victòria (25-10) sobre Lorja atorga l’últim bitllet disponible per al de Piles. Ara, Vercher s’enfrontarà amb Moltó per un lloc a la semifinal. Este duel tindrà lloc el pròxim divendres al trinquet de la localitat que ha vist créixer a Vercher.

No va ser un triomf fàcil per al piler. Davant va tindre un pilotari que no es va rendir en cap moment i això va fer que sorgiren els dubtes. Tant és així, que Vercher va anar per darrere en el marcador quan teòricament era el favorit per a passar de ronda. I és que el duel enfrontava a un dels rests amb major potència en la treta davant un mitger que li agrada tancar quinzes per baix.

Després d’adjudicar-se el dau inicial, Vercher va veure com Lorja aguantava les seues ofensives per a capgirar un ‘val i net’ en contra. La situació es va tornar més dura per al de Piles quan des del dau també va veure com el d’Alzira voltejava de nou el marcador. Vercher va contestar des del rest i, a continuació, des del dau. Una vegada per davant en el marcador, el piler va estar més còmode per anar tancant jocs fins al final.

Escala i corda

El vigent campió de l’Individual d’escala i corda, Puchol II, buscarà hui les ‘semis’ contra Giner al trinquet Tio Pena de Massamagrell (18.30 hores). Pere Roc II espera en eixa ronda.