Puchol II és l’últim classificat per a les semifinals del ‘XXXVII Campionat Individual CaixaBank d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana’. El de Vinalesa no va donar treva a Giner i va véncer per 60-35 al trinquet Tio Pena de Massamagrell. Així, el vigent campió lluitarà per a disputar la partida que li done l’oportunitat de revalidar el títol. Serà el pròxim diumenge a Guadassuar davant Pere Roc II.

La victòria de Puchol II va ser pràcticament un camí de roses. El de l’Horta Nord va situar-se amb un 50-15 amb possibilitat de sumar un nou joc al rest i passar al dau per a completar al triomf. No va ser així perquè Giner va trobar la galeria. El de Murla es va condemnar en oferir en safata massa rebots a Puchol II, el qual no va perdonar en un trinquet que coneix amb els ulls tancats. Raspall Els quarts de final del mà a mà de raspall s’inicien hui a Castelló de Rugat (18.30 hores) amb un duel dels nous rests aspirants, Salelles II contra Vicent, futur que ja és present.