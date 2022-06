Un fin de semana muy intenso el que se vivió en el trinquete "Jose Maria Veguer" de Torrent con el del Campeonato Autonómico de Galotxa, trofeo El Corte Inglés. Se disputaron cuatro finales entre el sábado y el domingo. La gran final, correspondiente a la máxima categoría de trinquete, enfrentó a dos equipos con grandes jugadores. La formación de Les Alcusses Moixent A presentaba a sus jóvenes perlas, Abel y Ruben, junto al punter Jaime y Jose de Moixent, mientras que el Traverauto Riba-roja A contaba con el también joven resto Mario, que jugaba con Jesus Manuel, Ruben, Santi y Toni. Una partida muy larga y emocionante, donde todos los protagonistas ofrecieron detalles de gran calidad. Pero el equipo de la Costera conseguía sacar un poco más de rendimiento a sus jugadas, lo que le otorgaba el triunfo de manera ajustada, dejando el marcador final 70 por 50 a su favor.

La final de la división de plata enfrentó a la primera formación local, el Trinquet de Torrent A, y el Caixa Popular Pobla Vallbona B. Gran partida la jugada el domingo por la tarde, de casi dos horas de duración, y que se cerró con un 70 a 60 a favor de los del Camp de Turia, donde destacaron los jóvenes Quique y Oscar. Ya respecto a la partida de tercera categoría, el club de Moixent se llevó su segundo trofeo de campeones en la presente edición. Al ganar a los locales del Trinquet de Torrent B, con un resultado de 70 a 45, que no demuestra el juego desarrollado por todos los participantes de la final. Por último, el campeonato de cuarta categoría fue para los jugadores del Xilxes B, que no dieron opción a sus rival, el Moixent C, pese a los inicios de la partida, que estuvieron bastante igualados. Poco a poco, los de la Plana confirmaron su nivel, y dejaron un 70 a 30 que demuestra la diferencia de estado de forma entre las dos formaciones en la partida que se jugó el sábado.

Entrega de trofeos

Las entregas de trofeos a lo largo de las dos grandes jornadas de partidas en Torrent corrió a cargo del diputado de deportes de la Diputació de València, Andrés Campos, la concejala de Torrent, Susi Ferrer, el gerente de la FDM de Torrent, Paco Sanchis, el concejal de Riba-roja, Javi Escudero, la concejala de Moixent, Laura Bacete, el vicepresidente de galotxa de la FPV, Jesús Fontestad, y el presidente del CPV Torrent, Jordi Díez. También se hizo un pequeño homenaje por parte de la Federació de Pilota Valenciana al principal responsable del resurgimiento del club de Torrent, Juan Antonio Zamora "Natalio II". Gracias a su trabajo el trinquete torrentí ha vuelto a figurar en el mundo de la pelota, acogiendo competiciones de clubes, contando con una escuela con gran potencial, y alguna partida ocasional de pelota profesional.