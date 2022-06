A falta d'una jornada per a la conclusió de la fase regular a Primera del Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom ja estan definits els quatre equips que jugaran les semifinals. Bicorp i l'Alqueria d'Asnar, al grup A, i Borbotó i Beniparrell, al B, ja tenen el bitllet per a la següent ronda. A aquest grup falta conéixer qui serà el campió i, per tant, els encreuaments per a les eliminatòries.

5ª jornada

Cooperativa El Progreso Bicorp serà campió del grup A. El 40-10 final contra Alqueria de la Comtessa deixa al club de la Canal de Navarrés amb 15 punts, inassolibles per als 10 que té el seu perseguidor, l'Alqueria d'Asnar. Les del Comtat, que tancaran la lligueta a casa precisament contra Bicorp, certificaren el seu pas a semifinals després de guanyar a La Vall C per 40-15. Les del club d'Alcàntera-Càrcer es queden amb 5 punts, mentre que Alqueria de la Comtessa no ha sumat.

Al grup B hi ha coses encara per decidir. Estudi Martí Borbotó A i Ajuntament de Beniparrell A continuaran fent camí, però resta saber qui ho farà com a primer i qui com a segon. Els dos conjunts guanyaren a domicili: Borbotó s'imposà per 10-40 a Bonrepòs i Mirambell davant Tavernes Blanques A i Beniparrell ho va fer per 20-40 a casa de Justo Ballester Meliana A.

Amb 15 punts per a aquell i 12 per a aquest, el duel de la pròxima jornada al carrer beniparrellí determinarà les posicions finals, tenint en compte que a Borbotó les locals s'apuntaren el triomf per 40-15. Per la seua part, Meliana i Tavernes s'amidaran per a jugar-se la tercera plaça, ara mateix en possessió de les melianeres, amb 2 punts, per 1 de les taverneres.

Pròxima jornada

Este dimecres es disputa la primera partida de l'última jornada de la fase regular. A Bellreguard juguen dimecres a les 18:30h els equips de l'Alqueria de la Comtessa i Val Vall C sense opcions d'estar en semifinals. Ja el dissabte, a les 17:30h, a Bonrepòs i Mirambell es veuran les cares Tavernes Blanques i Justo Ballester Meliana entre dos equips que tampoc tenen opcions, mentre que els enfrontaments que hi haurà en semifinals es decidiran en les altres dues partides: Ajuntament de Beniparrell A contra Estudi Martí Borbotó el dissabte a les 18:00h, i Alqueria d'Asnar contra Cooperativa el Progreso Bicorp, el diumenge a les 19:00h.

RESULTATS 5ª JORNADA

GRUP A

Cooperativa El Progreso Bicorp A 40 - CPV Alqueria de la Comtessa 10

CPV Alqueria d'Asnar 40 - CPV La Vall C 15

GRUP B

Justo Ballester Meliana A 20 - Ajuntament Beniparrell A 40

Tavernes Blanques A 10 - Estudi Martí Borbotó A 40

CLASSIFICACIÓ:

GRUP A:

1º Cooperativa El Progreso Bicorp 15 pts

2º CPV Alqueria d'Asnar 10 pts

3º CPV La Vall C 5 pts

4º CPV Alqueria de la Comtessa 0 pts

GRUP B:

1º Estudi Martí Borbotó A 15 pts

2º Ajuntament Beniparrell A 12 pts

3º Justo Ballester Meliana A 2 pts

4º Tavernes Blanques A 1 pts