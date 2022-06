El Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat de raspall té en Salelles II al primer semifinalista, dret que el pilotari d’Oliva va adquirir ahir al trinquet de Castelló de Rugat en superar a Vicent per 25-15.

La partida va estar equilibrada i es va decantar del costat d’aquell que va mostrar més recursos per al mà a mà. Vicent va pegar més fort i va dominar més amb el traure, però en els intercanvis es va imposar Salelles II, que tenia un repertori de colps més ample per acabar el quinze, així com les idees més clares i més eficàcia en els moments claus.

Els dos pilotaris van fer el joc del dau fins a igualar a 10. Però, en el segon, que podria haver suposat el 10 per cap per a Vicent, el de Xeraco va desaprofitar un clar val-15 a favor seu. I en el quart, una altra possibilitat per a Vicent per a trencar al rest, que novament no va fructificar.

Qui si va estar llest per a sumar el primer únic parcial de la partida al rest va Salelles II, per a posar-se per davant 15-10. La consecució va ser gràcies a les bones restades de les tretes del rival i al fet que, novament, els intercanvis van acabar a la seua mà.

Després d’açò, prou de desgast per als dos, però domini al dau, amb la qual cosa Salelles II va certificar la classificació per a les semifinals. El rival de Salelles II serà Moltó o Vercher, que s’enfrontaran demà al trinquet de Piles. Les altres eliminatòries de quarts de final es disputaran el dissabte a la Llosa de Ranes i el diumenge al trinquet de Bellreguard.