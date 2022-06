Tres partides resten per a tancar el Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat d’escala i cora i una d’elles es jugarà hui al trinquet de Vila-real, d’on eixirà el primer aspirant al títol. La semifinal, amb un cartell d’allò més atractiu, enfrontarà a Marc contra Francés.

El duel presenta dos estils totalment diferents. El senyal d’identitat de Marc és la força i la pegada mentre que Francés trau més rendiment a la tècnica. On sí que es troben prou igualats els dos pilotaris és en la seua capacitat per a jugar d’aire, que és molt important en el mà a mà. Ara bé, el trinquet de Vila-real no disposa de galeria al rest i solament podran tirar dalt la pilota en la del dau.

L’escenari de joc sí que podria ser més favorable a Marc, ja que és un dels més habituals al recinte de la Plana i dels preferits per l’afició local. Francés s’anuncia molt menys entre eixes quatre parets al llarg de l’any i no el té tan tocat, encara que coneix perfectament les particularitats del trinquet. Pel que fa al suport que puga tindre de l’afició, això no serà un problema perquè el de Petrer és benvolgut per tots els seguidors de la vaqueta pel seu estil de joc preciosista; un quinze seu, de vegades, ja val el fet de pagar una entrada.

Si els dos juguen el que saben i poden, l’eliminatòria està totalment oberta. Serà qüestió d’afinar la punteria, temperar els nervis i aprofitar les ocasions per a marcar la diferència.

El vencedor es convertirà en debutant en la gran final amb tot mereixement; pels seus mèrits en la present edició el campionat i sobretot perquè des de fa anys estan treballant fort per a pujar al primer escaló del podi professional.

Moltó o Vercher

El campionat germà de raspall també tindrà hui eliminatòria, la segona dels quarts de final que enfrontarà a Moltó i Vercher al trinquet de Piles. Moltó és favorit per nom i perquè en el mà a mà ha demostrat molt més que el seu jove rival. Ahí estan les seues set finals consecutives i els quatre títols de campió. Ara bé, Vercher és una ferma alternativa a l’hegemonia del de Barxeta i a la de de Tonet IV, clar vencedor les dues últimes edicions. En les competicions per equips ho ha demostrat.