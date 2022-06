Si encara quedava algun dubte de quin pilotari és el número u en la modalitat d’escala i corda, ahir va quedar clar. Puchol II és màgia, i fins i tot quan ho té tot en contra és capaç de guanyar. Ahir, el de Vinalesa va classificar-se per a la final del ‘XXXVII Campionat CaixaBank d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana’ contra tota adversitat. Puchol II va véncer (60-50) en capgirar un marcador de 45-20 i de 50-35 contra un Pere Roc II excels, fins que se li va esgotar la benzina.

Així, Puchol II jugarà la final del pròxim dissabte contra Marc al trinquet de Pelayo. El rest de l’Horta Nord lluitarà per alçar el cinqué mà a mà en la seua trajectòria, o cosa que és el mateix, aconseguir la ‘Feninde’ en propietat. Un fet que només tenen quatre pilotaris en tota la història del campionat.

Puchol II va haver de sumar cinc tantejos consecutius per a remuntar la partida. Amb 50-35 en favor de Pere Roc II, el benidormer va començar a estar imprecís com no havia mostrat al llarg del duel. El rendiment de Puchol II havia millorat des del 20-45.

Abans, Pere Roc II havia sigut un mal son per al vinalesí. L’actuació perfecta del de Benidorm feia que Puchol II acumulara errades que rematava un Pere Roc II, ben encarat en l’escala al rest i buscant el pouet al dau. El vigent campió tractava de defensar-se amb el rebot, però la potència dels míssils de Pere Roc II ho impedia. També és de veres que al de la Marina Baixa li eixia tot, inclòs a l’hora d’enfilar la galeria, a diferència del seu contrincant.

Una vegada va recuperar la millor versió, Puchol II va anar castigant al seu rival, el qual ja no disparava tan fort com abans. El de Vinalesa va reduir distàncies fins a un joc, amb la concentració i l’encert que no havia trobat abans. Els tres últims jocs van completar la remuntada amb un Puchol II perfecte.

Raspall

Tonet IV avança en la defensa de la corona de l’Individual de raspall. Ahir, el del Genovés va superar còmodament a Murcianet per 25-5 al trinquet de Bellreguard. Ara, Tonet IV es jugarà un lloc a la final contra Iván.