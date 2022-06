El procés electoral a la presidència de la Federació acaba de començar i Genovés II ja ha anunciat el seu programa com a candidat mitjançant la marca ‘Una Pilota Unida’, amb una pàgina web on explica per què vol ser el nou president: «Ara ens toca triar què volem per al present i el futur del nostre esport. Podem conformar-nos amb el que hi ha, seguir amb les divisions, les guerres internes i la mateixa manera de funcionar de les últimes dècades. O, podem activar un canvi en el fons i en la forma de treballar per la pilota, una regeneració, una nova gestió més propera i més transparent. Podem recuperar la unitat i afrontar junts tots els reptes que ens esperen».

CALENDARI El passat diumenge es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària per a l’aprovació del reglament electoral, la constitució de la Junta Electoral Federativa, Comissió Gestora, etc. I les dates clau en este procés són el 25 de setembre, quan se celebren les eleccions a l’Assemblea General, i el 13 de novembre, quan són les eleccions a la presidència i la junta directiva. Els canvis que proposa Genovés II suposarien «enfortir l’estructura dels clubs i acompanyar-los en les seues necessitats del dia a dia, formar els directius i directives, potenciar i crear noves escoles, preservar la convivència de totes les modalitats, impulsar la carrera esportiva dels i les jugadores, agilitzar tràmits i garantir la sostenibilitat, fer viable l’artesania de la pilota, donar més i millors ferramentes als tècnics, incentivar la participació, racionalitzar i formalitzar les competicions, expandir el mapa de la pilota, canviar el discurs i modernitzar la imatge, explicar bé la pilota en les aules, atraure nous públics i patrocinadors, reconnectar amb la societat valenciana, fer-se respectar i recuperar la il·lusió». El programa que presenta Genovés II és molt extens i es pot consultar en el web que ha creat: «Preferim els fets a les paraules i no podem prometre allò que no podem complir. Són els dos principis bàsics amb els quals, després d’un procés d’escolta activa de les veus més autoritzades i els principals protagonistes de la pilota, cosim els gallons que donen forma a la nostra proposta per a Una Pilota Unida». Els punts principals de la proposta en són set. Genovés II comença apuntant a ‘Un model de gestió més proactiu i més pròxim’. En els sis punts següents el programa aborda qüestions com ‘Unes infraestructures adequades’; ’Aposta directa per les escoles i la formació’; ‘Competicions àgils i atractives’; ‘Pilota femenina real i professional’; ‘Comunicació interna eficaç i comunicació externa moderna’; i ‘Promoció per expandir la pilota’. HI HAURÀ RELLEU El president José Daniel Sanjuán no repeteix, després de dotze anys en el càrrec, els últims quatre sense oposició. A banda de la de Genovés II, hi ha una altra candidatura de tarannà continuista. Vicent Molines (45 anys, Xaló, la Marina Alta) fins fa unes setmanes vicepresident de la Federació de l’Àrea de Jocs a Ratlles (Llargues, Palma, Perxa) i seleccionador tant absolut com de les categories inferiors, ha anunciat la candidatura #sompilota, a la qual de moment s’han unit -prèvia dimissió- els vicepresidents d’Escala i Corda, Santi Navarro; Galotxa, Jesús Fontestad; i Raspall Femení, Susana Serrano.