Este diumenge a partir de les 18:00h al carrer Benimagrell de Sant Joan d’Alacant es disputa la partida de llargues corresponent a la tornada del I Desafiament de les modalitats de joc a ratlles i de galotxa. A la partida d’anada, disputada al mes d’abril, l’equip de galotxa es va imposar 70-45 en la partida jugada a Massalfassar.

La selecció del joc a ratlles estarà formada per Cardona del CPV Benimagrell, Pablo del CPV Sella, José Luis del CPV Benidorm, Borja del CPV Vall de Laguar i Iván del CPV Parcent. Per part del combinat de galotxa, formaran part de la partida Diego del CPV Onda, Alejandro del CPV Montserrat, Rubén del CPV Moixent, Guillem del CPV Meliana i Castelló del CPV Borbotó.

Partida d’anada per a la galotxa

Luis, Jesús, Àlex, Javi i Toni, de l’equip de galotxa, guanyaren per 70-45 en la partida d’anada jugada a Massalfassar a Santi, Toni, Paco, Andreu i Isaac, de l’equip de llargues. El carrer de pilota Salvador Barres Barberà 'Tio Voro' de Massalfassar va ser l'escenari de la partida d'anada del I Desafiament entre les modalitats dels jocs a ratlles i la galotxa. La partida, jugada a la modalitat de galotxa, i per tant a 70 i amb pilota de vaqueta, va estar marcada pel vent, amb ratxes molt intenses, però es va poder gaudir d'un bon espectacle, on els 'galotxers', al seu terreny, s'imposaren per 70-45.

