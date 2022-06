Ja quasi està ací. El ‘XXXVII Campionat Individual CaixaBank d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana’ es decideix el pròxim dissabte a Pelayo, però abans es va presentar la final amb els protagonistes. Puchol II i Marc centraren les mirades en un acte celebrat ahir a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. Els finalistes van fer parlar i van celebrar la tradicional elecció de pilotes que utilitzaran en la festa que determine al campió.

En este cas, el duel enfronta a un pilotari experimentat en este tipus de lluites en el mà a mà, Puchol II, contra altre que s’estrena en una final de l’Individual, Marc. «En ‘semis’ em vaig enfrontar a un esquerrà i ara a un destre, que sol ser un tipus de pilotari més clàssic. Caldrà tindre en compte els seus millors colps perquè no puga explotar-los. Marc és un jugador que ho deixa tot en la pista. Sempre li tira a bot prompte a totes les pilotes i això és energia en cada colp», així va definir el vigent campió, Puchol II, al rival que tractarà d’evitar que aconseguisca el cinqué.

Per la seua part, Marc va comentar que «Puchol II és molt rebotador, un jugador que, encara que no siga fàcil, la pot tirar a la galeria amb comoditat. El dau ho fa molt bé i és una de les coses a tindre en compte. És un dels jugadors de la plantilla que millor executa els ‘caps’ i que més recursos té». A l’acte també van intervenir Rosa García, directora d’Institucions de CaixaBank a València; Ximo López, secretari autonòmic de Cultura i Esport; Josep Maria Soriano, vicepresident de la Fundació per la Pilota; i Pedro López, amb càrrec homòleg a la Federació.