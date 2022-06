Atenció a esta dada: en la temporada 2020, Tonet IV va decidir participar per primera vegada en el Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat de raspall i el va guanyar superant en la final al quatre vegades campió, Moltó. L’any passat, el mitger del Genovés revalidava el títol, novament davant el rest de Barxeta. I enguany, Tonet IV tornarà a estar en la final, la tercera consecutiva, dret adquirit ahir al trinquet de Xeraco en superar a Iván en la segona semifinal que es va decidir per 25-15. Un cas únic en la pilota professional, que un debutant, que ni tan sols havia jugat els tornejos de les categories inferiors, arribe per a convertir-se en el dominador indiscutible, almenys fins ahir.

I dominador va ser Tonet IV davant Iván durant bona part de la semifinal. El d’Ontinyent va començar molt bé, ensenyant les dents i sumant al dau, principalment gràcies al traure, fort i ben dirigit al racó o baix l’escala. Impossible de restar per a Tonet IV i per a qualsevol, més encara en un trinquet amb el pis tan ràpid com el de Xeraco. Això sí, Tonet IV també va dir en eixe joc «ací estic jo» perquè, quan hi hagué intercanvis, va imposar la seua pegada per a fer un parell de quinzes. La partida havia arrancat de manera sensacional i primera ovació per als dos contendents del respectable, que va omplir el trinquet.

A partir d’ací es va imposar la lògica o el que esperaven molts i també el que cantaven els marxadors: que Tonet IV imposara la seua condició de número u davant un bon rival. I la semifinal se’n va anar fins al 20 per 5 favorable al bicampió.

Els dos jocs que Tonet IV va aconseguir al dau van ser un calc: traure fort fent botar la pilota i de seguida avançar metres per a arribar a la zona d’influència dels mitgers i continuar carregant fins a acabar el quinze, quasi sempre l’esquerra d’Iván. El d’Ontinyent restava i tornava molta pilota, però solament aconseguia el premi del reconeixement del públic pel seu esforç.

En els jocs del rest, Tonet IV va fer el primer net, aprofitant que Iván no va traure tan ajustat com en l’inici de la partida. I si al campió li dones facilitats, et mata. En l’altre parcial, que va suposar el 20 per 5, Iván sí que va apretar al traure, però Tonet IV estava disparat: no errava cap i ho tornava tot, sempre amb intenció de quinze; l’habitual en ell.

Reacció

Però les partides no s’acaben fins a l’últim joc i ací que va emergir rival per a posar en dificultats al favorit. Primer sumant al rest en un intercanvi constant d’ambdós pilotaris, elèctric i sensacional, que va posar dempeus al públic en diferents ocasions. A continuació, un altre joc net per al d’Ontinyent, ara dominant amb el traure o en les segones jugades. Iván s’havia crescut i en el rostre de Tonet IV es podia veure la preocupació.

I més es va preocupar Tonet IV quan, amb 20 per 15 i passar al dau, Iván li va fer els dos primers quinzes al rest. L’aspirant estava intractable i al campió se li havia fet de nit. Tant, que va entrar al vestuari a agafar aire, a interrompre tanta eficàcia del rival o a pensar on s’havia quedat la seua. I en eixir va tornar el número u, el pistoler que no para d’acumular osques en el seu revòlver: quinze directe de treta i els altres tres com acostuma, pegant i fent-se avant. Tonet IV passava a la seua tercera final davant un rival que ja s’ha de tindre en compte per a les pròximes edicions.

La final

El títol es resoldrà el pròxim dissabte al trinquet d’Oliva, on Tonet IV es trobarà amb Salelles II, un altre dels joves dels quals es diu que poden a ser campions algun dia, més prompte que tard. De moment, l’aspirant i debutant en la final ja ha deixat en el camí a rivals de l’entitat de Montaner (25-20), Vicent (25-15) i Vercher (25-20). El duel promet.