El procés electoral a la presidència de la Federació acaba de començar. El president José Daniel Sanjuán no repeteix, després de dotze anys en el càrrec, els últims quatre sense oposició. Fa dos setmanes, Genovés II va presentar la seua candidatura, que no serà l’única. Hi ha una altra candidatura que encapçala Vicent Molines (45 anys, Xaló, la Marina Alta) fins fa unes setmanes vicepresident de la Federació de l’Àrea de Jocs a Ratlles (Llargues, Palma, Perxa) i seleccionador tant absolut com de les categories inferiors.

Ell està al capdavant de l’equip #sompilota que utilitza com a icona la rosa dels vents (brúixola) amb la pilota en el centre, indicant el rumb a seguir per arribar al nostre destí sense perdre mai el nord; perquè té en compte el nostre passat i el pren com a punt de partida per a mirar cap al futur i perquè reivindica una Federació de Pilota Valenciana forta i potent, exigint un tracte just i garantint la visibilitat i veu dels seus estaments. Un nou model de Federació que facilita el seu accés i la participació, que transmet un sistema de valors i s’inclou dins d’un plantejament de renovació, que es configura com un element clau de la nostra personalitat col·lectiva (com a patrimoni social que s’ha de transmetre, com una eina de desenvolupament i com un mitjà per a la creativitat i per a la transformació) i que potencia el coneixement i l’estima de tot allò propi, sense excloure’n la coneixença i el respecte d’allò que és propi d’altres.

PROGRAMA

El programa s’articula a partir de 5 àrees de treball (Entitats esportives, Rendiment, Comunicació, Assessorament i Participació) i de 5 plans (Et cuide, Avança, Impuls, Orienta i Connecta). Les àrees de treball esdevenen els àmbits en els quals cal actuar, i cadascuna d’elles consta de diverses seccions. A més, cada àrea de treball té un objectiu principal definit i unes línies d’actuació concretes que demostren que es tracta d’un programa real i realista, aplicable al 100% i concret. Com tot projecte ha d’estar sotmés a una avaluació continua i rendició de comptes.

EQUIP

Vicent Molines ve a liderar un projecte amb un lideratge distribuït i compartit entés com un procés dinàmic que posa en marxa persones que assumeixen responsabilitats, membres d’un grup que són interpel·lats i mobilitzats, i causes per les quals val la pena esforçar-se. «Hem realitzat un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), on han participat els diversos estaments de tot el territori, per fer una anàlisi de la situació i a partir d’ací poder dissenyar unes estratègies per dirigir el nostre rumb».

El seu temperament pacífic i pacient, la seua forma tranquil·la de comunicar-se, el seu caràcter conciliador i dialogant, són trets que de seguida es deixen veure i que no passen desapercebuts per ningú. Per això, els que li acompanyen afirmen que aquest és el candidat de l‘enteniment, de l’escolta, de l’atenció i de la cura d’allò important.

Vicent Molines té molt clar quin és el destí que busca per a la pilota, i per això està traçant el rumb que ha de seguir per arribar-hi: «Compromés amb la pilota valenciana, agraït per la confiança dipositada, satisfet de formar part d’aquest gran equip i de poder contribuir en la construcció de la Federació Que Volem».